SIR पर राहुल गांधी बोले, हिंदुस्तान में चुनाव की चोरी, हम संसद से सड़क तक लड़ेंगे

sidhu moose wala world tour after 3 years of his death: पंजाबी संगीत जगत के बेताज बादशाह और लाखों दिलों पर राज करने वाले सिद्धू मूसेवाला की 29 मई 2022 को हुई असामयिक और दर्दनाक हत्या ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया था। उनके निधन के बाद भी उनके गाने और उनकी विरासत फैंस के बीच जीवित रही। अब, उनकी मौत के तीन साल बाद, एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने उनके प्रशंसकों को हैरान और उत्साहित दोनों कर दिया है: सिद्धू मूसेवाला एक 'वर्ल्ड टूर' पर जा रहे हैं! यह कोई सामान्य टूर नहीं होगा। आइये इस विषय पर आपको विस्तार से बताते हैं कि कैसे सिद्धू मूसेवाला स्टेज पर करेंगे कम बैक