पब में लड़की के साथ नजर आए राहुल गांधी, वायरल हुआ वीडियो, भाजपा ने घेरा

भूपेन कुंवर द्वारा फेसबुक पर शेयर किए गए इस वीडियो में राहुल गांधी अपने फोन में बिजी नजर आ रहे हैं। दूसरे वीडियो में वे एक लड़की के साथ खड़े हैं और उनसे कानाफूसी कर रहे हैं। इस लड़की को ही नेपाल में चीन की राजदूत होउ यांकी बताया जा रहा है। भूपेन ने दावा किया कि यह नेपाल का सबसे बड़ा और बढ़िया नाइट क्लब है।

बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, राजस्थान राजस्थान जल रहा है, बाबा पार्टी कर रहे हैं। पार्टी (INC) खत्म हो जाएगी पर पार्टी यू ही चलेगी! ये पार्टी यू ही चलेगी। पार्टी टाइम नेता!!

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल का वीडियो शेयर करते हुए कहा कि वेकेशन, पार्टी, हॉलिडे, प्लेजर ट्रिप, प्राइवेट फॉरेन विजिट आदि अब देश के लिए कोई नई बात नहीं है।

Regular Parties, Vacations, Holidays, Pleasure Trips, Private Foreign Visits etc are nothing new to the nation now.

As a private citizen there's no issue at all but when an MP, a permanent boss of a national political party who keeps preaching others..... https://t.co/r7bgkmHmvT