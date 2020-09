राफेल फाइटर प्लेन वायुसेना में शामिल, बने आसमान में भारत की ताकत

अंबाला। भारतीय वायु सेना ने गुरुवार को अंबाला वायुसैनिक अड्डे में विधिवत रूप से विमानों को अपने बेड़े में शामिल किया। इस के साथ ये विमान वायु सेना के 17 वें स्क्वाड्रन, 'गोल्डन एरो' का हिस्सा बन गए।

इस अवसर पर राफेल ने आसमान में उड़ान भरकर अपनी ताकत भी दिखाई। राफेल के साथ ही तेजस और जगुआर ने भी उड़ान भरी। इससे पहले सर्वधर्म पूजा भी की गई जिसमें वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आर के एस भदौरिया शामिल हुए।

