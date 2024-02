Bharat Jodo Nyay Yatra : भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुईं प्रियंका गांधी

Prime Minister Modi inaugurated and laid the foundation stone of projects worth Rs 34427 crore : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को विपक्षी दल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए दावा किया कि कांग्रेस परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण से आगे सोच ही नहीं पाती और आजादी के बाद उसने सिर्फ सरकार बनाने पर ध्यान दिया, लेकिन देश को आगे बढ़ाना उसके एजेंडे में नहीं था।