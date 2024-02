Chhattisgarh में PM मोदी ने 34427 करोड़ की परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास, बोले कांग्रेस ने सिर्फ सरकार बनाने पर ध्यान दिया

Rape of relative on the pretext of marriage in Chhattisgarh : छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में अपनी करीबी रिश्तेदार को शादी का झांसा देकर पिछले 13 साल से बलात्कार करने के आरोप में पुलिस ने क्षेत्रीय सिनेमा के एक अभिनेता को गिरफ्तार किया है। पीड़िता ने 22 फरवरी को पुराने भिलाई शहर के राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता ने अभिनेता पर अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का भी आरोप लगाया।