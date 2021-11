पीवी सिंधु, अदनान सामी समेत 119 दिग्गजों को मिला पद्म सम्मान

राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक दरबार हाल में आयोजित भव्य समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करने वाले 119 लोगों को साल 2020 के लिए पद्म पुरस्कार सम्मानित किया गया।

इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली और सुषमा स्वराज को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। एक्टर कंगना रनोट और गायक अदनान सामी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाकी खिलाड़ी रानी रामपाल को पद्मश्री पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया। इनके अलावा शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।

Captain of the women's hockey team Rani Rampal, who led the team in the recent Tokyo Olympics, being conferred the Padma Shri award 2020. pic.twitter.com/T5aUKfprpg