काशी विश्वनाथ धाम के कर्मचारियों को पीएम मोदी का तोहफा, भेजे जूट से बने 100 जोड़ी जूते

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने में काम कर रहे लोगों के लिए जूट से बने 100 जोड़ी जूते भेजे हैं। उन्हें यह पता चला था कि धाम में ज्यादातर लोग नंगे पैर काम करते हैं क्योंकि मंदिर परिसर में चमड़े या रबड़ के जूते पहनने की मनाही है।

पीएम मोदी ने जिन लोगों के लिए जूते भेजे गए हैं उनमें पुजारी, सेवा करने वाले लोग, सुरक्षा कर्मी, सफाई कर्मी और अन्य लोग शामिल हैं।



मोदी ने जूट के जूते खरीदे और धाम में भेजे ताकि वहां ड्यूटी कर रहे लोगों को कड़ाके की ठंड में नंगे पैर न रहना पड़े।

Varanasi, UP | PM Narendra Modi sends 100 pairs of jute footwear for the workers at 'Kashi Vishwanath Dham' after finding out that most of them worked bare-footed because it is forbidden to wear leather or rubber footwear in the temple premises: GoI sources pic.twitter.com/BawTJQHYUP