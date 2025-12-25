गुरुवार, 25 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. PM Modi paid tribute to former PM Vajpayee
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : गुरुवार, 25 दिसंबर 2025 (10:36 IST)

PM मोदी ने पूर्व पीएम वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि, लखनऊ में करेंगे 'राष्ट्र प्रेरणा स्थल' का उद्घाटन

PM Modi
दुनियाभर में आज क्रिसमस का त्योहार बेहद हर्ष और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। चर्चों में प्रार्थनाएं हो रही हैं और लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। त्योहार को लेकर बाजारों और पर्यटक स्थलों पर भी चहल-पहल बढ़ी हुई है। इसी बीच आज पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती भी है।
भाजपा पूरे देश में कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लखनऊ में ‘राष्ट्र प्रेरणा स्थल' का उद्घाटन करेंगे। यहां अटल जी के साथ डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की भव्य कांस्य प्रतिमाएं भी स्थापित की गई हैं। स्थल पर एक अत्याधुनिक संग्रहालय भी बनाया गया है जो इन तीनों राष्ट्रनिर्माता नेताओं के योगदान को दर्शाता है।

पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर 'सदैव अटल' स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की।

नए युग की शुरुआत का गवाह बनेगा लखनऊ : इस परिसर को एक राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में देखा जा रहा है जो भविष्य की पीढ़ियों को नेतृत्व, सेवा और सांस्कृतिक चेतना की प्रेरणा देगा। इस भव्य उद्घाटन समारोह में 2 लाख से ज्यादा लोग शामिल होंगे, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लखनऊ एक नए युग की शुरुआत का गवाह बनेगा। पीएम मोदी दोपहर 2.30 बजे वह इस विशाल स्मारक का उद्घाटन करके एक जनसभा को संबोधित करेंगे।

राष्ट्र प्रेरणा स्थल में क्या है खास : 65 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला यह परिसर 230 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया गया है। इस परिसर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और भारत रत्न वाजपेयी की 65 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमाएं हैं, जो भारत के राजनीतिक चिंतन, राष्ट्र निर्माण और सार्वजनिक जीवन में उनके महत्वपूर्ण योगदान का प्रतीक हैं। इसमें कमल के आकार की संरचना में निर्मित एक अत्याधुनिक संग्रहालय भी है, जो लगभग 98,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है।
Edited By: Navin Rangiyal
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

यूनुस सरकार का होगा शेख हसीना जैसा हश्र, हादी के भाई ने दी चेतावनी, बांग्लादेश में हालात बेकाबू

यूनुस सरकार का होगा शेख हसीना जैसा हश्र, हादी के भाई ने दी चेतावनी, बांग्लादेश में हालात बेकाबूबांग्लादेश में इन दिनों हिंसा और अराजकता का माहौल है। इस बीच हादी के भाई ने यूनुस सरकार को चेतावनी दी है। अब हादी के भाई शरीफ उमर हादी ने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि यह हत्या सत्ता में बैठे लोगों ने आने वाले आम चुनाव का पटरी से उतारने के लिए करवाई थी।

अरावली पर्वतमाला पर नए खनन पट्टे देने पर प्रतिबंध, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, पूरा क्षेत्र होगा संरक्षित

अरावली पर्वतमाला पर नए खनन पट्टे देने पर प्रतिबंध, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, पूरा क्षेत्र होगा संरक्षितअरावली पर चल रहे विवाद के बीच केंद्र सरकार ने बुधवार को बड़ा फैसला लिया है। राज्यों को अरावली में किसी भी नए खनन पट्टे देने पर पूरी तरह से रोक लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। अरावली खनन विवाद की आंच सिर्फ राजस्थान तक ही सीमित नहीं रह गई थी।

भाजपा नेता नवनीत राणा बोलीं, 4 पत्नियों और 19 बच्चों से मुकाबले के लिए 4 बच्चे पैदा करें हिंदू

भाजपा नेता नवनीत राणा बोलीं, 4 पत्नियों और 19 बच्चों से मुकाबले के लिए 4 बच्चे पैदा करें हिंदूNavneet Rana news in hindi : भाजपा नेता नवनीत राणा ने मंगलवार को कहा कि हिंदुओं को कम से कम तीन से चार बच्चे पैदा करने चाहिए, ताकि उन लोगों की साजिशों का मुकाबला किया जा सके जो बड़ी संख्या में बच्चे पैदा कर भारत को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं।

अंतरिक्ष में 'बाहुबली' का राज: ISRO के LVM3-M6 मिशन ने दुनिया को चौंकाया! आम आदमी को होने वाले 5 बड़े फायदे

अंतरिक्ष में 'बाहुबली' का राज: ISRO के LVM3-M6 मिशन ने दुनिया को चौंकाया! आम आदमी को होने वाले 5 बड़े फायदेISRO LVM3-M6 : भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अंतरिक्ष की दुनिया में भारत का कोई सानी नहीं है। हाल ही में ISRO के सबसे शक्तिशाली रॉकेट LVM3-M6 (जिसे प्यार से 'बाहुबली' कहा जाता है) ने अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक BlueBird-6 सैटेलाइट को स्थापित किया है। इस मिशन की सफलता ने न केवल एलन मस्क जैसे दिग्गजों को हैरान कर दिया है, बल्कि आम भारतीयों के लिए 'डायरेक्ट-टू-मोबाइल' इंटरनेट का रास्ता भी साफ कर दिया है।

राहुल गांधी का दावा, हमारा व्यापार खत्म होने की कगार पर

राहुल गांधी का दावा, हमारा व्यापार खत्म होने की कगार परRahul Gandhi news in hindi : कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दावा किया कि हमारा व्यापार खत्म होने की कगार पर है। इसके लिए उन्होंने मोनोपाली के साथ ही गलत जीएसटी को भी जिम्मेदार बताया।

और भी वीडियो देखें

17 साल बाद लौट रहा खालिदा जिया का बेटा, यूनुस सरकार में हड़कंप, बदलेगी बांग्लादेश की राजनीति?

17 साल बाद लौट रहा खालिदा जिया का बेटा, यूनुस सरकार में हड़कंप, बदलेगी बांग्लादेश की राजनीति?करीब 17 साल तक अपना वतन छोड़कर दूसरे मुल्क में रहने वाले खालिदा जिया का बेटे तारिक रहमान वापस बांग्लादेश लौट रहे हैं। इससे बांग्लादेश की राजनीति और यूनुस सरकार में एक तरह से हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि तारिक रहमान बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं।

कर्नाटक में लॉरी से टक्कर के बाद बस हादसा, 10 लोगों की दर्दनाक मौत

कर्नाटक में लॉरी से टक्कर के बाद बस हादसा, 10 लोगों की दर्दनाक मौतकर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले के हिरियुर क्षेत्र में NH‑48 पर बड़ा हादसा हो गया है। एक लोरी तेज रफ़्तार में डिवाइडर पार कर बस में घुस गई। यह लापरवाही का मामला बताया जा रहा है। टक्कर के तुरंत बाद स्लीपर बस में तेज आग भड़क उठी जिसमें 10 लोगों की जलकर दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल, तेज़ रफ्तार में लोरी डिवाइडर पार कर बस में घुस गई थी। जिससे बस आग की लपटों में घिर गई और लोग इसकी चपेट में आ गए।

थाईलैंड-कंबोडिया बॉर्डर पर विष्णु प्रतिमा पर चला बुलडोजर तो भारत ने जताया ऐतराज

थाईलैंड-कंबोडिया बॉर्डर पर विष्णु प्रतिमा पर चला बुलडोजर तो भारत ने जताया ऐतराजभारत ने थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जारी सैन्य संघर्ष के दौरान एक हिंदू देवता की मूर्ति को तोड़े जाने पर बुधवार को चिंता व्यक्त की। मीडिया खबरों के अनुसार विष्णु प्रतिमा पर बुलडोजर चलाया गया। भारत ने कहा कि इस तरह के 'अपमानजनक' कृत्य से दुनिया भर में श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत होती हैं।

Delhi Air Pollution : दिल्ली में GRAP 4 की पाबंदियां हटीं, प्रदूषण थोड़ा कम होने के बाद फैसला

Delhi Air Pollution : दिल्ली में GRAP 4 की पाबंदियां हटीं, प्रदूषण थोड़ा कम होने के बाद फैसलावायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने दिल्ली-एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता में सुधार होने के बाद ग्रैप-4 के तहत लागू प्रतिबंध बुधवार को हटा दिए। करीब दो सप्ताह तक खतरनाक 'स्मॉग' झेलने के बाद तेज हवाओं के असर से बुधवार को दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार दर्ज किया गया और यह ‘खराब’ श्रेणी में पहुंच गई। हालांकि आगे चलकर वायु गुणवत्ता का स्तर फिर से बिगड़ने की आशंका जताई गई है।

नए साल पर सरकार का बड़ा तोहफा, 3 नई एयरलाइंस को केंद्र सरकार ने दी उड़ान की हरी झंडी

नए साल पर सरकार का बड़ा तोहफा, 3 नई एयरलाइंस को केंद्र सरकार ने दी उड़ान की हरी झंडीकेंद्र सरकार ने नई एयरलाइंस के लिए रास्ता साफ कर दिया है। सरकार ने 3 नई एयरलाइंस की उड़ान को हरी झंडी दे दी है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अल हिन्द एयर (Al Hind Air) और फ्लाईएक्सप्रेस (FlyExpress) को 'नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' (NOC) जारी कर दिया है।

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेड

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेडApple को iPhone 18 सीरीज लॉन्च करने में अभी करीब एक साल का समय है, लेकिन शुरुआती लीक और सप्लाई-चेन से जुड़ी जानकारियों ने iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लेकर उम्मीदें बनानी शुरू कर दी हैं। माना जा रहा है कि साल 2026 में Apple फोल्डेबल फोन सेगमेंट में भी एंट्री कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद Pro मॉडल्स कंपनी के सबसे बड़े आकर्षण बने रहेंगे।

जनवरी 2026 में स्मार्टफोन लॉन्च की भरमार, भारतीय बाजार में आएंगे कई दमदार 5G फोन

जनवरी 2026 में स्मार्टफोन लॉन्च की भरमार, भारतीय बाजार में आएंगे कई दमदार 5G फोनSmartphones launching in January 2026 : नया साल भारतीय स्मार्टफोन बाजार के लिए काफी खास होने जा रहा है। जनवरी 2026 में कई बड़े ब्रांड्स अपने नए स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी में हैं। इनमें मिड-रेंज से लेकर प्रीमियम और बजट 5G फोन शामिल हैं। जनवरी 2026 में Xiaomi, Realme, Poco और Vivo जैसे बड़े ब्रांड्स के लॉन्च के साथ भारतीय स्मार्टफोन बाजार काफी गर्म रहने वाला है।

Best Budget Smartphones 2025: 15000 से कम में Poco से Lava तक दमदार स्मार्टफोन, जिन्होंने मचाया धमाल

Best Budget Smartphones 2025: 15000 से कम में Poco से Lava तक दमदार स्मार्टफोन, जिन्होंने मचाया धमालBest Budget Smartphones 2025 : 2025 स्मार्टफोन बाजार के लिए बेहतरीन रहा। जहां एक तरफ प्रीमियम सेगमेंट में नए डिजाइन और फीचर्स देखने को मिले। वहीं दूसरी ओर कम कीमत वाले बजट स्मार्टफोन्स की भी धूम रही। बड़े डिस्प्ले, भरोसेमंद परफॉर्मेंस, दमदार कैमरा और लंबी बैटरी लाइफ के साथ इन फोन्स ने साबित कर दिया कि अच्छा स्मार्टफोन लेने के लिए रुपए खर्चा करने की जरूरत नहीं हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2025, Webdunia.com