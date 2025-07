भारत-ईएफटीए व्यापार समझौता कब होगा लागू, मंत्री पीयूष गोयल ने दिया यह जवाब

Prime Minister Modi at the Parliament of Trinidad and Tobago: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आतंकवाद को मानवता का दुश्मन बताते हुए शुक्रवार को कहा कि वैश्विक समुदाय को इसे पनाह या कोई भी जगह नहीं देने के लिए एकजुट होना चाहिए। त्रिनिदाद एवं टोबैगो संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी घोषणा की कि यह कैरेबियाई देश भारत के लिए प्राथमिकता वाला देश होगा।