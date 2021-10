वायरल हुई निहंग समूह प्रमुख के साथ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की तस्वीर

वायरल तस्वीर में कृषि मंत्री तोमर, बाबा अमन सिंह, पंजाब पुलिस के अधिकारी गुरमीत सिंह पिंकी और भाजपा नेता हरिंदर ग्रेवाल नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि यह तस्वीर करीब 2 महीने पुरानी है।



Leader of Nihang Group Involved in Singhu Killing Met Union Agri Minister Tomar in July. According to reports, Baba may have been part of efforts to end the farmers' protest against the three Central laws. Wow!https://t.co/1uCdNsht5m