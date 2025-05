पाकिस्तान ने स्वर्ण मंदिर को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी, ऑपरेशन सिंदूर का विकराल रूप अभी बाकी भारतीय सेना ने पाकिस्तान द्वारा प्रक्षेपित मिसाइलों का मलबा दिखाया

Pakistan tried to target the Golden Temple in Amritsar: भारतीय सेना के मेजर जनरल कार्तिक सी. शेषाद्रि ( Major General Karthik C Sheshadri) ने कहा कि पाकिस्तान अमृतसर में स्थित सिखों के प्रमुख धार्मिक स्थल स्वर्ण मंदिर को भी निशाना बनाना चाहता था, लेकिन भारतीय सेना उसकी कोशिशों को पूरी तरह नाकाम कर दिया था। उल्लेखनीय है कि पाक सेना ने जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात और पंजाब में ड्रोन हमले किए थे। इनमें पंजाब का अमृतसर भी शामिल है।

स्वर्ण मंदिर पर नहीं आने दी आंच : उन्होंने कहा कि 7 मई की रात को हमें पुख्ता जानकारी मिली थी कि पाकिस्तान सिविल ठिकानों, खासतौर पर धार्मिक स्थलों को निशाना बनाएगा। इनमें अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर सबसे अहम था। हमें अतिरिक्त जानकारी यह भी मिली कि वे (पाकिस्तान) स्वर्ण मंदिर पर भारी तादाद में ड्रोन और मिसाइल से हमला करेंगे, इसलिए हमने तुरंत आधुनिक अतिरिक्त एवं उपयुक्त एयर डिफेंस उपलब्ध कराया था। सेना ने स्वर्ण मंदिर पर आंच नहीं आने दी।

ऑपरेशन सिंदूर का विकराल रूप बाकी : मेजर जनरल कार्तिक शेषाद्रि ने कहा कि यदि पाकिस्तान ने फिर से आतंकवादियों का सहारा लिया तो उसका अवश्य ही विनाश होगा। याद रहे कि ऑपरेशन सिंदूर केवल स्थगित किया गया है, खत्म नहीं हुआ है। उसका विकराल रूप अभी बाकी है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान द्वारा प्रक्षेपित मिसाइलों का मलबा दिखाया, जिन्हें भारतीय वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा रोककर मार गिराया गया था।

