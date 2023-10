इसराइल से 197 भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंचा विमान, 644 लोगों की घर वापसी

Operation Ajay : इसराइल-हमास संघर्ष के बीच इसराइल छोड़ने के इच्छुक 197 भारतीय नागरिकों का तीसरा जत्था शनिवार को एक विशेष उड़ान से पहुंचा। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने एयरपोर्ट पर भारत पहुंचे लोगों का स्वागत किया। अब तक कुल 644 भारतीय नागरिकों की इसराइल से निकासी हो चुकी है।

‘ऑपरेशन अजय’ के तहत विशेष उड़ानें उन भारतीय नागरिकों की वापसी की सुविधा के लिए 12 अक्टूबर को शुरू की गईं, जो गाजा से हमास आतंकवादियों द्वारा इसराइली शहरों पर किए गए भीषण हमलों के बाद पैदा हुए हालात के मद्देनजर स्वदेश लौटना चाहते हैं। इन हमलों के कारण क्षेत्र में काफी तनाव पैदा हो गया है।

#OperationAjay progresses ahead! 3rd flight with 197 passengers lands in New Delhi.

भारतीय दूतावास ने कहा कि ऑपरेशन अजय' में 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर यात्रियों को जगह के लिए चुना जाएगा। वहीं, अगर आप यात्रा के लिए सीट पक्की होने के बाद मना करते हैं तो आपका नाम सूची के अंत में डाल दिया जाएगा।

As part of #OperationAjay, Indian nationals still in Israel and wishing to travel back to India are urgently requested to complete the attached travel form.