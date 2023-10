Operation Ajay : इसराइल से भारत पहुंचा दूसरा जत्था, 235 भारतीयों की घर वापसी

Israel Hamas war : ऑपरेशन अजय के तहत इसराइल से 235 भारतीयों का दूसरा जत्था शनिवार सुबह भारत पहुंचा। इसराइल में भारत सरकार द्वारा चलाए गए विशेष ऑपरेशन के तहत अब तक 447 लोगों की स्वदेश वापसी हुई है।

अधिकारियों के मुताबिक, भारतीय यात्रियों को विमान ने तेल अवीव से शुक्रवार रात 11.02 बजे उड़ान भरी थी। दिल्ली पहुंचने पर यात्री बेहद खुश नजर आए। इससे पहले शुक्रवार को पहले जत्थे में 212 भारतीय नई दिल्ली पहुंचे थे।

केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ने दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इसराइल से लौटे लोगों का स्वागत किया। यात्रियों ने भी युद्धग्रस्त क्षेत्र से सुरक्षित निकासी के लिए भारत सरकार और इसराइल में भारतीय दूतावास का धन्यवाद दिया।

#OperationAjay continues to bring citizens home.



2nd flight carrying 235 citizens arrives in New Delhi. MoS @RanjanRajkuma11 received the citizens at the airport. pic.twitter.com/W3ItmHgwf3