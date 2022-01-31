Omicron से ज्यादा खतरनाक है 'O मित्रों', चुटीले अंदाज में थरूर का मोदी पर निशाना

शशि थरूर ने ट्वीट कर कहा है- 'ओ मित्रों' (O Mitron) कोरोना के ओमिक्रॉन वैरिएंट से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि 'ओ मित्रों' एक ऐसा खतरनाक वायरस है जिसका कोई तोड़ नहीं है।
Far more dangerous than #Omicron is “O Mitron”! We are measuring the consequences of the latter every day in increased polarisation, promotion of hatred & bigotry, insidious assaults on the Constitution & the weakening of our democracy. There is no “milder variant” of this virus.— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) January 31, 2022
थरूर ने सोमवार को ट्वीट कर कहा कि ओमिक्रॉन से ज्यादा खतरनाक तो ‘ओ मित्रों’ है। हम इसके नतीजे भी भुगत रहे हैं। हर दिन सांप्रदायिकता, ध्रुवीकरण और नफरत बढ़ रही है। संविधान और लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। इस वायरस का तो कोई माइल्ड वैरिएंट (हल्का संस्करण) भी नहीं है।