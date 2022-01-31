सोमवार, 31 जनवरी 2022
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Omicron से ज्यादा खतरनाक है 'O मित्रों', चुटीले अंदाज में थरूर का मोदी पर निशाना

Modi Tharoor
पुनः संशोधित सोमवार, 31 जनवरी 2022 (18:01 IST)
नई दिल्ली। अपनी ट्‍वीट्‍स के लिए सुर्खियों में रहने वाले पूर्व केन्द्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता शशि थरूर ने बड़े ही चुटीले अंदाज में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधा है।


शशि थरूर ने ट्‍वीट कर कहा है- 'ओ मित्रों' (O Mitron) कोरोना के ओमिक्रॉन वैरिएंट से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि 'ओ मित्रों' एक ऐसा खतरनाक वायरस है जिसका कोई तोड़ नहीं है।
थरूर ने सोमवार को ट्वीट कर कहा कि ओमिक्रॉन से ज्यादा खतरनाक तो ‘ओ मित्रों’ है। हम इसके नतीजे भी भुगत रहे हैं। हर दिन सांप्रदायिकता, ध्रुवीकरण और नफरत बढ़ रही है। संविधान और लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। इस वायरस का तो कोई माइल्ड वैरिएंट (हल्का संस्करण) भी नहीं है।


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