महाकुंभ में आपात स्थिति से निपटने के लिए कितनी तैयार है एनडीआरएफ टीम, मेगा मॉक अभ्यास के द्वारा प्रदर्शन

bodies of 4 people found in a septic tank in singrauli : मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले में एक घर के सेप्टिक टैंक से शनिवार शाम को 4 शव बरामद किए गए। पुलिस को संदेह है कि यह कई हत्याओं से जुड़ा मामला हो सकता है। एक अधिकारी ने बताया कि जिस घर से ये शव बरामद किए गए हैं वे जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर स्थित बरगवान पुलिस थाना के क्षेत्र के अंतर्गत है।