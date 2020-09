अमन यादव ने लिखा- बेरोजगार युवा जानना चाहता है कि रोजगार कहां है? हमें रोजगार चाहिए, झूठे आश्वासन नहीं। वहीं पिंटू कुमार ने लिखा- हर साल दो करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही गई थी, लेकिन इसके उलट 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए।



Madhya Pradesh | Congress workers in Bhopal fry 'pakoras', as part of their protest over #unemployment in the country.

