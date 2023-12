पीएम मोदी ने दी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि

Help desk set up for students in Kota : राजस्थान में कोटा के कोचिंग संस्थानों (coaching institutes) में पढ़ने वाले छात्रों की मदद के लिए 2 महीने पहले स्थापित हेल्प डेस्क (help desk) को 373 शिकायतें मिली हैं और अवसाद से ग्रसित छात्रों को पेशेवर परामर्श एवं चिकित्सकीय सहायता मुहैया कराई गई है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।