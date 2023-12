ओबीसी या सामान्य वर्ग से आएगा मध्यप्रदेश का नया मुख्यमंत्री!, शाम 4 बजे नाम पर लगेगी मोहर

Vishnudev Sai will be the Chief Minister of Chhattisgarh : छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ आदिवासी नेता विष्णुदेव साय राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे। भाजपा नेताओं ने बताया कि रविवार को यहां पार्टी पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के दल ने साय को अपना नेता चुना। विधायक दल की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया।