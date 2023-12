Amit Shah had promised Vishnu Dev Sai to make him a big man : छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख आदिवासी चेहरे विष्णु देव साय राज्य के मुख्यमंत्री होंगे। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मतदाताओं से विष्णु देव साय को विधायक चुनने का आग्रह किया था और वादा किया था कि अगर पार्टी राज्य में सत्ता में आती है तो साय को 'बड़ा आदमी' बना दिया जाएगा।