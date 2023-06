कहां मिल रहे हैं सस्ते टमाटर, बता दे सरकार, अधिकतर शहरों में बिक रहा 100 रु किलो

Tomatoes costlier in most of the cities of India: एक तरफ केन्द्र सरकार के उपभोक्ता मंत्रालय का दावा है कि कई शहरों में टमाटर के भाव 30 रुपए से भी कम हैं, जबकि हकीकत इससे इतर है। मध्यप्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र हो या फिर दक्षिण के राज्य, ज्यादातर बड़े शहरों में टमाटर के भाव 100 रुपए के पार पहुंच चुके हैं। मप्र की आर्थिक राजधानी इंदौर में ही टमाटर 100 रुपए किलो के आसपास बिक रहे हैं। ...और टमाटर ही नहीं अन्य सब्जियों के दाम 15 दिन पहले की तुलना में कई गुना बढ़ गए हैं। हरा धनिया ही 100 रुपए किलो के आसपास बिक रहा है। लोगों का भी कहना है कि सरकार के दावे खोखले हैं।

वेबदुनिया ने जब मध्यप्रदेश समेत कई अन्य राज्यों में भी टमाटर के दामों पड़ताल की तो जमीनी हकीकत सरकार के दावों से उलट ही मिली।

इंदौर की नंदलालपुरा सब्जीमंडी के व्यापारी हबीब नूर मिर्चीवाला ने वेबदुनिया को बताया कि बारिश की वजह से टमाटर समेत अन्य सब्जियों के दाम बढ़े हैं। बारिश के बाद ही भाव कम होने होने की संभावना है। यहां पर महाराष्ट्र से टमाटर आता है, लेकिन फिलहाल आवक कम है। उन्होंने बताया कि शहर में टमाटर तीन कैटेगरी में बिक रहा है। छोटा टमाटर 60 रुपए, मीडियम 80 और अच्छा टमाटर 100 रुपए प्रतिकिलो के आसपास बिक रहा है।

मंडी में सब्जी खरीद रही एक गृहिणी वीणा नाइक ने बताया कि सच है कि टमाटर के भाव आसमान छू रहे हैं, लेकिन कर क्या सकते हैं। खाना तो बंद नहीं कर सकते। इतना जरूर है कि अब सब्जी में 4 की जगह 2 टमाटर और दाल में 1 टमाटर डालना शुरू कर दिया है। टमाटर का सलाद खाना बंद कर दिया है।

वेबदुनिया के ही विकास सिंह के मुताबिक मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में टमाटर 100 रुपए किलो तक बिक रहा है, जबकि ग्वालियर में इसके दाम 80 रुपए प्रतिकिलो हैं।

राजस्थान में टमाटर ही नहीं अन्य सब्जियों पर भी चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का असर नजर आ रहा है। पिछले 1 सप्ताह में अचानक टमाटर के भाव 4 से 5 गुना तक बढ़कर 100 रुपए किलो हो गए हैं। बारिश का असर टमाटर के साथ-साथ अन्य सभी सब्जियों पर नजर आ रहा है। सभी सब्जियों के भाव डेढ़ से 2 गुना तक बढ गए हैं।

बेंगलुरु और नासिक से टमाटर थोक में 60-65 रुपए प्रति किलो पहुंच रहा है। उस पर 1 प्रतिशत मंडी कर, 6 प्रतिशत कमीशन, मजदूरी जोड़ने में भाव 80-85 रुपए प्रति किलो पहुंच जाता है। वहीं फुटकर में यही टमाटर 100-120 रुपए प्रति किलो बेचा जा रहा है। थोक में हरी मिर्च 3 रुपए किलो बिक रही थी, जो आज 25 रुपए किलो तक बिक रही है, वहीं करेला जो 8-10 रुपए प्रति किलो बिक रहा था वह आज 25 रुपए किलो तक और भिंडी, गोभी, अदरक, नींबू, तोरई, टिंडे आदि के भावों भी कई गुना वृद्धि हुई है।

उत्तर प्रदेश के मेरठ इलाके से वेबदुनिया संवाददाता हिमा अग्रवाल के मुताबिक भीषण गर्मी से टमाटर और सुर्ख लाल हो गया है। सब्जियों के 'लाल' ने आम लोगों की थाली का रंग बदरंग कर दिया है। नवीन मंडी में टमाटर का थोक भाव 80-90 रुपए प्रति किलो है, जो फुटकर में 100 से 120 रुपए प्रतिकिलो बिक रहा है।

मेरठ नवीन मंडी के आढ़तियों का कहना है कि जून में हिमाचल प्रदेश से टमाटर आता है, हिमाचल में बारिश अच्छी होने के कारण फसल खराब हो गई, जिसके चलते टमाटर के दामों में उछाल आ गया है। मंडी में टमाटर की आपूर्ति भी मांग के अनुरूप नही है। मेरठ में प्रति दिन 3-4 हजार पेटी (प्रति पेटी 25 किलो) आवक होती है, लेकिन वह अब घटकर 800 पेटी रह गई है। इसका असर पर टमाटर के भाव पर पढ़ा है। यह समस्या मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, गाजियाबाद, नोएडा सभी जगह देखी जा रही है।

यूपी से ही वेबदुनिया संवाददाता अवनीश कुमार ने बताया कि कानपुर, सीतापुर और उन्नाव में टमाटर के खेरची भाव 42 से 45 रुपए, जबकि राजधानी लखनऊ में टमाटर में 45 से 50 रुपए किलो बिक रहा है। वहीं अयोध्या से वेबदुनिया संवाददाता संदीप श्रीवास्तव के मुताबिक रामनगरी में टमाटर 40 रुपए प्रतिकिलो के आसआस बिक रहा है।

वेबदुनिया के लिए महाराष्ट्र से समीर सिद्धेश्वर ने टमाटर समेत अन्य सब्जियों के दामों जमीनी हकीकत बयां करते कहा कि पुणे जिले के नारायण गांव मार्केट में एक किलो टमाटर 60 रुपए प्रतिकिलो के आसपास मिल रहा है। मुंबई में भी बारिश के कारण सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। टमाटर के दाम सबसे ज्यादा बढ़े हैं। पिछले हफ्ते तक मुंबई की भायखला सब्जी मंडी में टमाटर 30 से 40 रुपए प्रति किलो बिक रहा था, लेकिन अब टमाटर 90 से 100 रुपए किलो बिक रहा है। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि सिर्फ टमाटर ही नहीं बल्कि सभी सब्जियों के दाम 30 से 40 प्रतिशत बढ़ गए हैं।

टमाटर की कीमत बढ़ने का बढ़ा कारण यह माना जा रहा है कि बिपरजॉय तूफान और भारी बारिश के चलते टमाटर की फसल खराब हो गई और दूसरे राज्यों से टमाटर मंगवाना पड़ रहा है। इसलिए माल भाड़ा बढ़ गया है। भंडारा, नागपुर समेत विदर्भ के बाजारों में दक्षिण से टमाटर का आयात किया जा रहा है। पहले किसानों को स्थानीय टमाटर 300 रुपए प्रति कैरेट तक मिलता था। अब दक्षिण से आने वाले टमाटर का भाव करीब 2000 रुपए प्रति कैरेट है।

पिछले कुछ सीजन में टमाटर की अच्छी कीमत नहीं मिलने के कारण किसानों ने टमाटर की खेती कम कर दी। इसके चलते उत्पादन भी कम हुआ है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और बिहार में किसानों ने टमाटर की तुलना में फलियों को प्राथमिकता दी। वहीं, चक्रवाती तूफान बिपरजॉय ने गुजरात, राजस्थान और तूफान से प्रभावित अन्य राज्यों में टमाटर की फसल को नुकसान पहुंचाया। इसके चलते टमाटर के दामों में उछाल देखने को मिल रहा है।

गुजरात से वेबदुनिया की वृषाली भावसार ने बताया कि कुछ समय पहले टमाटर 20 से 40 रुपए किलो था, लेकिन अब 100 के पार पहुंच गया है। अहमदाबाद में टमाटर 100 रुपए प्रति किलो है, जो एक पखवाड़े पहले 50-60 रुपए किलो था। व्यापारियों का कहना है कि टमाटर आमतौर पर ठंडे इलाकों में उगाया जाता है, इसलिए इसका सीजन यहां खत्म हो चुका है, इसलिए बाहर से आने के कारण इसकी कीमत बढ़ गई है। साथ ही इस बार गर्मी के कारण महाराष्ट्र और गुजरात से आने वाले टमाटर खराब हो गए हैं। अब थोक बाजार में 60 से 65 रुपए और खुदरा बाजार में ज्यादातर शहरों में टमाटर 100 से 120 रुपए प्रतिकिलो बिक रहा है। हालांकि व्यापारियों का कहना है कि आवक सामान्य होने के बाद भाव नीचे आने की संभावना है।

हैदराबाद से वेबदुनिया के आई वेंकटेश्वर राव ने बताया कि आंध्रप्रदेश और तेलंगाना के प्रमुख शहरों में एक किलो टमाटर के भाव 100 रुपए से भी ज्यादा हैं, जबकि हनुमाकोंडा मार्केट में टमाटर 120 रुपए प्रतिकिलो बिक रहे हैं।



कर्नाटक से वेबदुनिया के राजेश पाटिल ने बताया कि बेंगलुरु में टमाटर 110 रुपए प्रतिकिलो बिक रहा है, जबकि अन्य जिलों में 100 से 110 रुपए प्रति किलो टमाटर बिक रहा है। मैसूर में टमाटर 80 रुपए किलो के आसपास बिक रहा है।

वहीं, तमिलनाडु से वेबदुनिया के प्रशांत ने बताया कि चेन्नई समेत राज्य के अन्य शहरों में टमाटर 100 रुपए प्रतिकिलो के आसपास बिक रहा है। राज्य सरकार की दुकान पर टमाटर 60 रुपए प्रतिकिलो भी बिक रहा है। मदुराई मार्केट में अच्छी श्रेणी का टमाटर 100 से 120 रुपए किलो बिक रहा है।

