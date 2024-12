शंभू बॉर्डर पर आधा दर्जन से ज्यादा किसान घायल, किसानों ने कहा- हम दुश्मन नहीं हैं, हमसे बात करें

Who will be Prime Minister of India in 2029: पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री एवं भाजपा के नेता स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती ने शुक्रवार को कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्वशर्मा हिंदू संघर्ष में नेतृत्व कर रहे हैं। 2029 में हिंदुओं का सबसे लाडला व्यक्ति ही देश का प्रधानमंत्री बनेगा।