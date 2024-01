Jharkhand में Cyber Crime को लेकर CID का बड़ा एक्शन, 8600 से ज्यादा बैंक अकाउंट सील

Mamta Banerjee will take out 'Sadbhavna Rally' in Bengal on 22 January : अयोध्या में राम मंदिर प्राण-प्रतिष्ठा समारोह के दिन 22 जनवरी को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamta Banerjee) कोलकाता में सभी धर्मों के लोगों के साथ एक 'सद्भाव रैली' का नेतृत्व करेंगी। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को रैली की घोषणा की। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (TMC) की प्रमुख बनर्जी ने कहा कि वे कालीघाट मंदिर में देवी काली की पूजा करने के बाद दक्षिण कोलकाता के हाजरा चौराहे से जुलूस की शुरुआत करेंगी।