Lateral Entry पर झुकी मोदी सरकार, रद्द होगा नोटिफिकेशन, राहुल गांधी समेत NDA दलों ने उठाया था मुद्दा

Lateral entry notification will be cancelled: सीधी भर्ती (Lateral Entry) मामले में केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार झुक गई है। इस मामले में कार्मिक मंत्री जितेन्द्र सिंह ने मंगलवार को संघ लोकसेवा आयोग (UPSC) को पत्र लिखकर इससे संबंधित प्रक्रिया को रोकने के लिए कहा है। UPSC ने 17 अगस्त को लेटरल एंट्री भर्ती के लिए 45 पदों के लिए विज्ञापन दिया था। इस मुद्दे को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत एनडीए के घटक दल लोजपा और जदयू ने भी उठाया था।

कार्मिक मंत्री जितेन्द्र सिंह ने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से बातचीत के बाद के लेटरल एंट्री से जुड़ी प्रक्रिया रोकने के लिए कहा है। बताया कि इस संबंध में जारी विज्ञापन को भी रद्द किया जाएगा। सिंह ने पत्र में लिखा कि यूपीएससी द्वारा हाल में जारी विज्ञापन में आरक्षण संबंधी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। सिंह ने अपनी चिट्‍ठी में कहा कि पीएम मोदी का मानना है कि विशेषकर आरक्षण के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में संविधान में उल्लेखित समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप लेटरल एंट्री की प्रक्रिया को सुसंगत बनाया जाए।





केन्द्रीय मंत्री ने कहा- सैद्धांतिक तौर पर सीधी भर्ती की अवधारणा का समर्थन 2005 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता गठित प्रशासनिक सुधार आयोग की तरफ से किया गया था। 2013 में छठे वेतन आयोग की सिफारिशें भी इसी दिशा में थीं। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों, UIDAI के नेतृत्व जैसे अहम पदों पर आरक्षण के बिना लेटरल एंट्री के ‍जरिए मौके दिए जाते रहे हैं।



Department of Personnel and Training Minister writes to Chairman UPSC on cancelling the Lateral Entry advertisement as per directions of Prime Minister Narendra Modi. pic.twitter.com/1lfYTT7dwW