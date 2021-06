बंगाल चुनाव में मिथुन चक्रवर्ती ने दिया था विवादित बयान, कोलकाता पुलिस ने की पूछताछ

कोलकाता। पश्चिम के दौरान फिल्म अभिनेता और भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती द्वारा दिया गया एक बयान उन्हें खासा महंगा पड़ गया। ने इस मामले में बुधवार को उनसे पूछताछ की गई।

पश्चिम बंगाल चुनाव में प्रचार के दौरान उनके विवादास्पद भाषण को लेकर कोलकाता पुलिस ने उनसे वर्चुअल पूछताछ की। उनके भाषण को भड़काने वाला बताते हुए माणिकतला में एफआईआर दर्ज की गई थी।

प्राथमिकी में दावा किया गया है कि 7 मार्च को भाजपा में शामिल होने के बाद आयोजित रैली में मिथुन

ने ‘मारबो एकहने लाश पोरबे शोशाने’ (तुम्हे मारूंगा तो लाश श्मशान में गिरेगी) और ‘एक छोबोले चाबी’ (सांप के एक दंश से तुम तस्वीर में कैद हो जाओगे) जैसे संवाद बोले। इस वजह से राज्य में चुनाव के बाद हिंसा हुई। मिथुन ने जिस रैली में यह बयान दिया था, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे।

Actor & BJP leader is being questioned virtually by over his during election campaigning for West Bengal polls. An FIR was registered in Maniktala for his speech.

(File photo) pic.twitter.com/SY9eQyXkTz