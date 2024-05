Rajkot Game Zone Fire : राजकोट के गेमिंग जोन में आग लगने से 4 बच्चों समेत 27 की मौत, मालिक समेत 3 गिरफ्तार, SIT करेगी जांच

huge fire breaks out in trp game zone of rajkot : राजकोट शहर के कलावड रोड TRP गेमजोन में भीषण आग लग गई है। इस आग में करीब 24 लोगों की मौत हो गई। इनमें 12 बच्चे भी शामिल हैं। आग इतनी भीषण थी कि आग लगने के बाद 5 किलोमीटर दूर तक धुएं का गुबार दिखाई दे रहा था। आग पर काबू पाने और अंदर फंसे लोगों को बचाने के प्रयास जारी हैं।