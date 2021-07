दिल्ली में 16 दिन लेट पहुंचा मानसून, अब तक सामान्य से 67% कम बारिश

नई दिल्ली। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार दक्षिण-पश्चिम अपने आगमन की सामान्य तिथि से 16 दिन की देरी से, मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी पहुंच गया। बीते 19 वर्षों में मानसून के आगमन में यह सबसे अधिक विलंब है। 2002 में मानसून 19 जुलाई को दिल्ली पहुंचा था। दिल्ली में अब तक सामान्य से 67 प्रतिशत कम हुई है, जिससे यह बारिश की बहुत अधिक कमी वाले राज्यों की श्रेणी में आ गया है।

आईएमडी के वरिष्ठ वैज्ञानिक के. जेनामणि ने मंगलवार सुबह दक्षिण दिल्ली के कुछ हिस्सों में बारिश होने के बाद पुष्टि की कि मानसून दिल्ली पहुंच गया है।

भारी बारिश की वजह से राष्‍ट्रीय राजधानी में कई स्थानों पर पानी भर गया।

आम तौर पर मानसून 27 जून को दिल्ली पहुंच जाता है। आठ जुलाई तक मानसून पूरे देश में छा जाता है। पिछले साल दिल्ली में मानसून 25 जून को पहुंचा था और देश भर में 29 जून को छा गया था।

इस साल दिल्ली में मानसून के आगमन को लेकर मौसम विभाग को पूर्वानुमान में मुश्किल आई। कई पूर्वानुमानों के बाद आईएमडी ने सोमवार को कहा था कि मानसून के अनुमान में गणितीय मॉडल की इस तरह की नाकामी दुर्लभ और असामान्य है।

