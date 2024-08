मनीष सिसोदिया बोले- राज्यपाल का पद लोकतंत्र पर बोझ, इसे खत्म करना चाहिए...

An elderly man, saddened by the removal of his shop : इंदौर में 69 वर्षीय सेवानिवृत्त बैंक कर्मी ने नगर निगम के अतिक्रमण निरोधक दल द्वारा उसकी दुकान हटाए जाने से कथित तौर पर क्षुब्ध होकर बुधवार को खुदकुशी कर ली। बुजुर्ग ने आत्महत्या से पहले एक पत्र छोड़ा, जिसमें उन्होंने दुकान हटाए जाने की कार्रवाई का जिक्र किया है। मामले की जांच की जा रही है।