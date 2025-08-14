सांसद वीणा देवी पर 2 वोटर आईडी रखने का आरोप, निर्वाचन आयोग ने दिया नोटिस

EC Notice to Veena Devi : निर्वाचन आयोग ने बिहार के वैशाली से लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की सांसद वीणा देवी और उनके पति एवं जनता दल यूनाइटेड के विधान परिषद सदस्य दिनेश सिंह को 2-2 मतदाता पहचान पत्र रखने के लिए बृहस्पतिवार को नोटिस जारी किया।

अधिकारी ने कहा कि मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) ने सांसद और उनके पति को नोटिस भेजकर 16 अगस्त तक दो मतदाता पहचान पत्र रखने के मुद्दे पर निर्वाचन आयोग को जवाब देने को कहा है।

वीणा देवी ने पत्रकारों से कहा कि मुझे नहीं पता कि मेरा नाम मुजफ्फरपुर विधानसभा सीट की मतदाता सूची में कैसे आया। मैं केवल साहेबगंज विधानसभा सीट की पंजीकृत मतदाता हूं। मुझे इसके बारे में प्रेस के माध्यम से पता चला। उन्होंने आरोप लगाया कि यह विसंगति निर्वाचन अधिकारियों द्वारा की गई अनियमितताओं के कारण हुई है। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुजफ्फरपुर मतदाता सूची से अपना नाम हटाने के लिए एक प्रपत्र जमा किया है।

बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक ‘पोस्ट’ में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत बिहार में प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची से कथित तौर पर लिए गए ‘स्क्रीनशॉट’ साझा करते हुए वीणा देवी और दिनेश सिंह के पास 2 मतदाता पहचान पत्र होने का आरोप लगाया।

इनके दो अलग-अलग जिलों के… pic.twitter.com/h4HVUiXDpd — Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) August 13, 2025 तेजस्वी ने ‘एक्स’ पर लिखा, वीणा देवी अपनी लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीट की पंजीकृत मतदाता हैं और इसी नाम के संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र की भी मतदाता हैं। जीवनसाथी के ‘कॉलम’ में उनके पति, जनता दल यूनाइटेड के विधान परिषद सदस्य दिनेश सिंह का नाम भी दर्ज है। यादव ने आरोप लगाया कि उनके पति के पास भी दो अलग-अलग विधानसभा सीट के लिए दो ईपीआईसी कार्ड हैं। तेजस्वी ने ‘एक्स’ पर लिखा, वीणा देवी अपनी लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीट की पंजीकृत मतदाता हैं और इसी नाम के संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र की भी मतदाता हैं। जीवनसाथी के ‘कॉलम’ में उनके पति, जनता दल यूनाइटेड के विधान परिषद सदस्य दिनेश सिंह का नाम भी दर्ज है। यादव ने आरोप लगाया कि उनके पति के पास भी दो अलग-अलग विधानसभा सीट के लिए दो ईपीआईसी कार्ड हैं।

उन्होंने कहा कि वीणा देवी वैशाली से सांसद हैं। इनके पास दो अलग-अलग ईपीआईसी कार्ड हैं—यूटी01134543 और जीएसबी1037894 तथा इनके दो अलग-अलग जिलों के दो अलग-अलग लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में दो अलग-अलग वोट हैं। इनके दो अलग-अलग विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में दो अलग-अलग वोट हैं। दो अलग-अलग ईपीआईसी कार्ड में इनकी अलग-अलग उम्र है। एसआईआर में इन्होंने दो अलग-अलग गणना प्रपत्र भरे।

इससे पहले राजद नेता ने उपमुख्‍यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, मुजफ्फरपुर की महापौर निर्मला देवी और उनके 2 रिश्तेदारों पर 2 मतदाता पहचान पत्र रखने का आरोप लगाया था।

