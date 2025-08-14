गुरुवार, 14 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Robert Vadra targets BJP over vote theft
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :चंडीगढ़ , गुरुवार, 14 अगस्त 2025 (15:31 IST)

रॉबर्ट वाद्रा ने वोट चोरी के आरोपों पर कहा, लोगों को राहुल की मेहनत को समझना चाहिए

robert vadra
Robert Vadra targets BJP: राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के वोट चोरी (vote theft) के आरोपों के बीच उनके बहनोई और व्यवसायी रॉबर्ट वाद्रा (Robert Vadra) ने गुरुवार को कहा कि लोगों को कांग्रेस नेता की मेहनत को समझना चाहिए, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी (BJP) गलत तरीके से चुनाव जीतती रहेगी। वाद्रा ने हरियाणा के पंचकूला स्थित गुरुद्वारा नाडा साहिब में मत्था टेका और लंगर हॉल में स्वैच्छिक सेवा की। उन्होंने लंगर भी ग्रहण किया।
 
बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि देश में शांति और आपसी भाईचारा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं पूरे देश में धार्मिक यात्राएं करता हूं। मैं यहां आया और मत्था टेका। उन्होंने कहा कि जैसा कि सभी जानते हैं, गलत हो रहा है जो सरकार (केंद्र) हर तरह से कर रही है। इसे रोकना चाहिए।ALSO READ: ‘मरे हुए’ मतदाताओं के साथ चाय पीने के बाद क्या बोले राहुल गांधी?
 
राहुल और प्रियंका मेहनत कर रहे : वाद्रा ने कहा कि राहुल और प्रियंका मेहनत कर रहे हैं। लोगों को जागरूक होना चाहिए। देश के नागरिकों को जागरूक होना चाहिए और उन्हें राहुल की मेहनत को समझना चाहिए और उन्होंने इसका सबूत भी दिया है। सबकुछ सामने है। उन्होंने आरोप लगाया कि मेरा मानना है कि अगर हम अब जागरूक नहीं हुए तो यह सरकार (चुनाव) गलत तरीके से जीतती रहेगी, चलती रहेगी, लोगों को बांटेगी तथा उन्हें और मुश्किल में डालेगी।ALSO READ: 'मृत' लोगों के साथ राहुल गांधी की चायपार्टी, चुनाव आयोग को कहा धन्यवाद
 
कई विपक्षी नेताओं ने दिल्ली में प्रदर्शन किया : कुछ दिन पहले बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण और कथित वोट चोरी के खिलाफ राहुल सहित कई विपक्षी नेताओं ने दिल्ली में प्रदर्शन किया था। राहुल गांधी ने तब कहा था कि निर्वाचन आयोग चुप है, जबकि सच्चाई पूरे देश के सामने है। इससे पहले उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी पार्टी के शोध में कर्नाटक की एक विधानसभा सीट पर एक लाख से ज्यादा वोट फर्जी पाए गए।
 
हरियाणा भूमि सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए वाद्रा ने कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। उन्होंने कहा कि देखिए, मैं 24 बार प्रवर्तन निदेशालय गया हूं। जो वे पूछ रहे हैं, यह मामला 20 साल पुराना है। उनके पास शुरू से सारी जानकारी है। मैंने सभी जवाब दिए हैं और मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। उन्हें सबूत दिखाना चाहिए। मैं देश में हूं और जब भी वे (ईडी) मुझे बुलाते हैं, मैं पहुंचता हूं। इससे अधिक स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है।ALSO READ: राहुल गांधी बोले, वोट की चोरी आपके अधिकारों की चोरी, शेयर किया वीडियो
 
उन्होंने कहा कि आगे जो भी होगा, हम देखेंगे। मैं सभी जवाब दे रहा हूं। डरने की जरूरत नहीं है और छुपाने के लिए कुछ नहीं है। वाद्रा 2008 के हरियाणा भूमि सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के सामने अपना बयान दर्ज करा चुके हैं।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

भारत आएंगे चीन के विदेश मंत्री वांग यी, NSA डोभाल से भी मिलेंगे, क्या हो सकता है बातचीत का मुद्दा

भारत आएंगे चीन के विदेश मंत्री वांग यी, NSA डोभाल से भी मिलेंगे, क्या हो सकता है बातचीत का मुद्दाचीन के विदेश मंत्री वांग यी सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधि तंत्र के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजित डोभाल के साथ वार्ता करने के लिए सोमवार को भारत आएंगे। शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की चीनी शहर तियानजिन की प्रस्तावित यात्रा से कुछ दिन पहले वांग भारत आ रहे हैं।

'मृत' लोगों के साथ राहुल गांधी की चायपार्टी, चुनाव आयोग को कहा धन्यवाद

'मृत' लोगों के साथ राहुल गांधी की चायपार्टी, चुनाव आयोग को कहा धन्यवादRahul Gandhi targets Election Commission: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बिहार के कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात की है, जिनका नाम विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान कथित तौर पर इस आधार पर मतदाता सूची से हटा दिया गया कि उनकी मौत हो चुकी है।

तमिलनाडु की PHD छात्रा ने राज्यपाल के हाथों डिग्री लेने से किया इनकार, जा‍निए किस बात से है नाराज...

तमिलनाडु की PHD छात्रा ने राज्यपाल के हाथों डिग्री लेने से किया इनकार, जा‍निए किस बात से है नाराज...Tamil Nadu PhD student case : तमिलनाडु के मनोनमनियम सुंदरनार विश्वविद्यालय द्वारा बुधवार को आयोजित दीक्षांत समारोह में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने वाली एक महिला ने राज्यपाल आरएन रवि का बहिष्कार किया। कुलपति एन. चंद्रशेखर सहित विश्वविद्यालय के शीर्ष अधिकारी मंच पर राज्यपाल के पास खड़े थे और उपाधि प्राप्त करने वाले एक-एक करके मंच पर आए और उन्होंने रवि को अपने प्रमाण पत्र दिए, तस्वीरें खिंचवाईं और उनसे उपाधि प्राप्त की।

क्या होता है कर्तव्य निभाना, महिला पुलिस अधिकारी ने बताया, इंटरनेट वायरल, क्यों लोग कर रहे हैं तारीफ

क्या होता है कर्तव्य निभाना, महिला पुलिस अधिकारी ने बताया, इंटरनेट वायरल, क्यों लोग कर रहे हैं तारीफमहिला अधिकारी ज़ोरदार तरीके से सड़क पर भागती हुई दिखाई दे रही है। आप सोचेंगे कि वे गाड़ियों से भरी सड़क पर क्यों भाग रही हैं तो इसका जवाब है कि वे एंबुलेंस के लिए रास्ता बना रही हैं। यह महिला पुलिस अधिकारी गाड़ियों को रोकती है और एक रास्ता बनाती जाती है, यह रास्ता एम्बुलेंस के लिए बनाया जा रहा था।

Preview : क्या Game Changer साबित होंगे iPhone 17 Pro के मॉडल्स, क्यों कहा जा रहा है Apples most powerful phones

Preview : क्या Game Changer साबित होंगे iPhone 17 Pro के मॉडल्स, क्यों कहा जा रहा है Apples most powerful phonesApple अगले महीने एक लॉन्च इवेंट में अपने नए iPhone 17 लाइनअप को पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि क्यूपर्टिनो स्थित इस टेक दिग्गज ने अभी तक साल के अपने सबसे बड़े लॉन्च इवेंट के लिए इनविटेशन नहीं भेजे हैं, लेकिन आमतौर पर सितंबर की शुरुआत में नए iPhones लॉन्च करने का चलन रहा है और इस साल भी कुछ अलग नहीं होना चाहिए।

और भी वीडियो देखें

सांसद वीणा देवी पर 2 वोटर आईडी रखने का आरोप, निर्वाचन आयोग ने दिया नोटिस

सांसद वीणा देवी पर 2 वोटर आईडी रखने का आरोप, निर्वाचन आयोग ने दिया नोटिसEC Notice to Veena Devi : निर्वाचन आयोग ने बिहार के वैशाली से लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की सांसद वीणा देवी और उनके पति एवं जनता दल यूनाइटेड के विधान परिषद सदस्य दिनेश सिंह को 2-2 मतदाता पहचान पत्र रखने के लिए बृहस्पतिवार को नोटिस जारी किया।

Delhi: कालकाजी इलाके में भारी बारिश के बीच गिरा पेड़, मोटरसाइकल सवार पिता पुत्री घायल

Delhi: कालकाजी इलाके में भारी बारिश के बीच गिरा पेड़, मोटरसाइकल सवार पिता पुत्री घायलTree fell in Delhi's Kalkaji area amid heavy rain: दक्षिण-पूर्वी दिल्ली (Delhi) के कालकाजी (Kalkaji) इलाके में गुरुवार सुबह हुई भारी बारिश के दौरान एक विशाल पेड़ के मोटरसाइकल (Motorcycle) पर गिर जाने से 50 वर्षीय एक व्यक्ति और उसकी बेटी गंभीर रूप से घायल हो गए। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि बुधवार देर शाम से हो रही लगातार बारिश के कारण कालकाजी के बी ब्लॉक में एक विशाल पेड़ उखड़ गया।

स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं: लहराएगा तिरंगा अब सारे आसमान पर, 15 अगस्त पर भेजें ये खास मैसेज

स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं: लहराएगा तिरंगा अब सारे आसमान पर, 15 अगस्त पर भेजें ये खास मैसेजHappy independence day 2025 wishes in hindi: 15 अगस्त 2025 को हमारा देश और समस्त भारतवासी अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। यह दिन सिर्फ तिरंगा फहराने का नहीं, बल्कि देशभक्ति की भावना को हर देशभक्त तक पहुंचाने का भी है। अगर आप भी अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया पर देशभक्ति का जज्बा जगाना चाहते हैं, तो यहां आपके लिए हैं स्वतंत्रता दिवस के लिए खास शायरी और विशेज जिन्हें आप व्हाट्सऐप, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं।

स्वतंत्रता दिवस: गौरव, बलिदान, हमारी जिम्मेदारी और स्वर्णिम भविष्य की ओर भारत

स्वतंत्रता दिवस: गौरव, बलिदान, हमारी जिम्मेदारी और स्वर्णिम भविष्य की ओर भारतस्वतंत्रता का यह पर्व उन शहीदों के बलिदान की याद दिलाता है, जिनके खून से यह भूमि सिंची गई है। जलियांवाला बाग में निहत्थे लोगों पर हुई गोलीबारी, भगत सिंह की फांसी का दृश्य और 1942 के 'भारत छोड़ो आंदोलन' के दौरान लाखों लोगों का जेल जाना- यह सब हमें स्वतंत्रता की कीमत का एहसास कराते हैं...

‘मरे हुए’ मतदाताओं के साथ चाय पीने के बाद क्या बोले राहुल गांधी?

‘मरे हुए’ मतदाताओं के साथ चाय पीने के बाद क्या बोले राहुल गांधी?यह तस्‍वीर भी अब जमकर वायरल हो रही है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट साझा किया, जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग पर तंज कसते हुए लिखा, "जीवन में कई दिलचस्प अनुभव हुए हैं, लेकिन 'मृत लोगों' के साथ चाय पीने का मौका कभी नहीं मिला। इस अनोखे अनुभव के लिए, चुनाव आयोग का धन्यवाद!"

Preview : क्या Game Changer साबित होंगे iPhone 17 Pro के मॉडल्स, क्यों कहा जा रहा है Apples most powerful phones

Preview : क्या Game Changer साबित होंगे iPhone 17 Pro के मॉडल्स, क्यों कहा जा रहा है Apples most powerful phonesApple अगले महीने एक लॉन्च इवेंट में अपने नए iPhone 17 लाइनअप को पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि क्यूपर्टिनो स्थित इस टेक दिग्गज ने अभी तक साल के अपने सबसे बड़े लॉन्च इवेंट के लिए इनविटेशन नहीं भेजे हैं, लेकिन आमतौर पर सितंबर की शुरुआत में नए iPhones लॉन्च करने का चलन रहा है और इस साल भी कुछ अलग नहीं होना चाहिए।

Google Pay, PhonePe, Paytm जैसे UPI ऐप्स पैसा कैसे कमाते हैं?

Google Pay, PhonePe, Paytm जैसे UPI ऐप्स पैसा कैसे कमाते हैं?how UPI apps make money: डिजिटल इंडिया के दौर में UPI ऐप्स ने हमारी जिंदगी को बेहद आसान बना दिया है। अब न नकदी रखने की झंझट, न ही बैंक के लंबे चक्कर लगाने की जरूरत। बस मोबाइल पर एक ऐप खोलें और सेकंडों में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं।

Vivo V60 5G में ऐसा क्या है खास, जान लीजिए फीचर्स और कीमत

Vivo V60 5G में ऐसा क्या है खास, जान लीजिए फीचर्स और कीमतVivo V60 5G भारत में लॉन्च हो गया है। स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत 36,999 रुपए है। फीचर्स की बात करें तो वीवो V60 में 6.77 इंच का क्वाड कर्व्ड डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है और इसकी पीक ब्राइटनेस 5000 निट्स तक है। स्मार्टफोन वाटर और डस्ट प्रोटेक्शन के लिए IP68 और IP69 रेटिंग के साथ आता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

जन्माष्टमी

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2025, Webdunia.com