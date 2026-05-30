LIVE: जहरीली शराब से 10 की मौत, पिंपरी-चिंचवड़ में 5 पुलिस अधिकारी सस्पेंड

शनिवार, 30 मई 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Aaj Ke taaja samachar: latest breaking news today in Hindi 30 may 2026 live update
Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Updated :नई दिल्ली , शनिवार, 30 मई 2026 (12:04 IST)

जहरीली शराब से 10 की मौत, पिंपरी-चिंचवड़ में 5 पुलिस अधिकारी सस्पेंड

poisonous liquor
Latest News Today Live Updates in Hindi : महाराष्‍ट्र के पिंपरी-चिंचवड़ में जहरीली शराब से 10 लोगों की मौत के मामले में सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। पल पल की जानकारी...


12:03 PM, 30th May
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की बेटी टिफ़नी ट्रंप और उनके दामाद माइकल बुलोस उत्तर प्रदेश के आगरा पहुंचे।

11:15 AM, 30th May
पिंपरी-चिंचवड़ पुलिस कमिश्नर विनय कुमार चौबे ने दापोडी पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। पिंपरी-चिंचवड़ पुलिस के अधिकार क्षेत्र में कथित तौर पर अवैध शराब पीने से कुल 10 लोगों की मृत्यु हो गई।

10:40 AM, 30th May
-मनोज जरांगे मराठा आरक्षण की मांग को लेकर अनशन पर बैठे।
-RJD नेता राबड़ी देवी को आवंटित सरकारी आवास खाली करने का नोटिस जारी किया गया।
-म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्लाइंग बोधगया के महाबोधि मंदिर पहुंचे।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी, असल समस्या हल नहीं होगी, NEET paper leak पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी, असल समस्या हल नहीं होगी, NEET paper leak पर सुप्रीम कोर्ट सख्तसुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक होने के मामले में हुई चूक को लेकर जवाबदेही तय किये जाने पर शुक्रवार को जोर दिया और कहा कि यदि ऐसा कुछ होता है, तो यह न केवल विद्यार्थियों बल्कि उनके परिवारों के लिए भी ‘वास्तव में बहुत दुखद’ होता है।

भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटी की कीमत कैसे तय होती है, खरीदते समय किन बातों का रखें ध्यान? कीमत के अलावा ये फैक्टर्स भी हैं बेहद जरूरी

भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटी की कीमत कैसे तय होती है, खरीदते समय किन बातों का रखें ध्यान? कीमत के अलावा ये फैक्टर्स भी हैं बेहद जरूरीपेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बीच इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स लोगों की पसंद बन रहे हैं। अगर आप भी इलेक्ट्रिक स्कूटी या स्कूटर खरीद रहे हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। किसी भी मॉडल और उसकी कीमत जानने से पहले यह आवश्यक है कि इलेक्ट्रिक स्कूटी की ऑन-रोड कीमत कैसे तय होती है और इसमें कौन-कौन से फैक्टर शामिल होते हैं।

रूस-तालिबान डिफेंस डील से उड़े पाकिस्तान के होश, भारत के लिए क्या हैं इसके कूटनीतिक मायने?

रूस-तालिबान डिफेंस डील से उड़े पाकिस्तान के होश, भारत के लिए क्या हैं इसके कूटनीतिक मायने?रूस के साथ इस डील से अफगानिस्तान की हवाई ताकत होगी मजबूत

ईरान का दावा- 'बुशहर में गिराया अमेरिकी विमान', भड़का अमेरिका; क्या खटाई में पड़ेगा 60 दिनों का युद्धविराम?

ईरान का दावा- 'बुशहर में गिराया अमेरिकी विमान', भड़का अमेरिका; क्या खटाई में पड़ेगा 60 दिनों का युद्धविराम?US Iran Middle East Tension : मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। ईरान ने 4 जहाजों पर चेतावनी मिसाइलें दागी हैं। उसने बुशहर में अमेरिकी विमान गिराने का भी किया दावा किया। हालांकि अमेरिका ने इस दावे को खारिज किया है।

राहुल गांधी ने बिछाई 2029 की बिसात: क्‍या कांग्रेस अब ‘हाईकमान मॉडल’ छोड़ क्षेत्रीय चेहरों पर लगाएगी दांव?

राहुल गांधी ने बिछाई 2029 की बिसात: क्‍या कांग्रेस अब ‘हाईकमान मॉडल’ छोड़ क्षेत्रीय चेहरों पर लगाएगी दांव?भारतीय राजनीति में कई बार फैसले चुनाव जीतने के लिए नहीं, बल्कि भविष्य की जमीन तैयार करने के लिए लिए जाते हैं। अभी जो हलचल कांग्रेस के भीतर दिखाई दे रही है— कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन, डीके शिवकुमार को आगे बढ़ाने की तैयारी, राजस्थान में सचिन पायलट की भूमिका पर चर्चा, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ तालमेल बनाए रखना, और आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी से संभावित समीकरण— यह सब केवल राज्य स्तरीय राजनीति नहीं है। यह 2029 के लोकसभा चुनाव की शुरुआती पटकथा है।

और भी वीडियो देखें

LIVE: जहरीली शराब से 10 की मौत, पिंपरी-चिंचवड़ में 5 पुलिस अधिकारी सस्पेंड

LIVE: जहरीली शराब से 10 की मौत, पिंपरी-चिंचवड़ में 5 पुलिस अधिकारी सस्पेंडLatest News Today Live Updates in Hindi : महाराष्‍ट्र के पिंपरी-चिंचवड़ में जहरीली शराब से 10 लोगों की मौत के मामले में सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। पल पल की जानकारी...

पुलिसकर्मियों के लिए गुजरात सरकार का बड़ा तोहफा: बच्चों की पढ़ाई के लिए 15 लाख का लोन, 2 से अधिक बच्चों वाले परिवारों को भी राहत!

पुलिसकर्मियों के लिए गुजरात सरकार का बड़ा तोहफा: बच्चों की पढ़ाई के लिए 15 लाख का लोन, 2 से अधिक बच्चों वाले परिवारों को भी राहत!राज्य के पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सरकार ने एक बेहद महत्वपूर्ण और राहत देने वाला फैसला लिया है। पुलिस कर्मचारियों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए काम करने वाले 'पुलिस वेलफेयर फंड' (पुलिस कल्याण कोष) के नियमों में बड़े बदलाव किए गए हैं। लंबे समय से चली आ रही मांगों और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लोन, स्वास्थ्य और बच्चों की पढ़ाई से जुड़े नियमों को अधिक उदार और कल्याणकारी बनाया गया है।

डोनाल्ड ट्रंप ने ठुकराया ईरान से शांति समझौता! सिचुएशन रूम में 2 घंटे चली बैठक बेनतीजा

डोनाल्ड ट्रंप ने ठुकराया ईरान से शांति समझौता! सिचुएशन रूम में 2 घंटे चली बैठक बेनतीजाअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान युद्ध समाप्त करने के संभावित समझौते पर व्हाइट हाउस में हुई बैठक बिना किसी निर्णय के समाप्त हो गई। दो घंटे तक चली बैठक में ट्रंप ने समझौते को मंजूरी नहीं दी है। बताया जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलने और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम जैसे मुद्दों पर दोनों के बीच मतभेद बने हुए हैं।

45°C तापमान होगा न्यू नॉर्मल? UN की रिपोर्ट ने क्यों बढ़ाई दुनिया, खासकर भारत की टेंशन

45°C तापमान होगा न्यू नॉर्मल? UN की रिपोर्ट ने क्यों बढ़ाई दुनिया, खासकर भारत की टेंशनUN Climate Change Report: दिल्ली की झुलसाती गर्मी, मुंबई की बाढ़, हिमाचल के भूस्खलन और राजस्थान के सूखे को अगर आप अलग-अलग घटनाएं मानते हैं, तो शायद अब समय है तस्वीर को एक साथ देखने का। संयुक्त राष्ट्र (UN) और ब्रिटेन के मौसम विभाग ‘मेट ऑफिस’ की नई रिपोर्ट कहती है कि अगले पांच वर्षों में पृथ्वी का तापमान रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच सकता है।

मुंबई वालों को महंगाई का डबल झटका: 2 रुपए महंगी हुई CNG, बढ़े PNG के दाम

मुंबई वालों को महंगाई का डबल झटका: 2 रुपए महंगी हुई CNG, बढ़े PNG के दामMumbai CNG Price Hike महानगर गैस लिमिटेड ने सीएनजी के दाम 2 रुपए प्रति किलो बढ़ाने का फैसला किया है। इसके बाद मुंबई में सीएनजी का दाम 84 रुपए से बढ़कर 86 रुपए प्रति किलो हो गया। वहीं घरेलू पाइप गैस PNG भी 50 पैसे प्रति एससीएम महंगी हो गई है।

HMD Vibe 2 5G : AI फीचर्स और 6000mAh बैटरी से मचाएगा धमाल मचाएगा सस्ता स्मार्टफोन

HMD Vibe 2 5G : AI फीचर्स और 6000mAh बैटरी से मचाएगा धमाल मचाएगा सस्ता स्मार्टफोनHMD ने भारत में अपना नया स्मार्टफोन HMD Vibe 2 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह भारत का पहला स्मार्टफोन है जिसमें Sarvam AI द्वारा विकसित Indus AI सपोर्ट दिया गया है। इसकी शुरुआती लॉन्च कीमत 9,499 रुपए रखी गई है। इसमें Sarvam AI द्वारा विकसित Indus AI सपोर्ट दिया गया है।

Apple ला सकता है पहला फोल्डेबल iPhone Ultra, iPhone 18 सीरीज की लॉन्च रणनीति में बड़ा बदलाव

Apple ला सकता है पहला फोल्डेबल iPhone Ultra, iPhone 18 सीरीज की लॉन्च रणनीति में बड़ा बदलावApple अपनी आगामी iPhone 18 सीरीज को लेकर बड़ी रणनीति पर काम कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी इस बार हर साल की तरह सितंबर में एक ही इवेंट में सभी iPhone मॉडल लॉन्च नहीं करेगी। माना जा रहा है कि Apple पहले सितंबर 2026 में iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max लॉन्च करेगा, जबकि इसके बाद नवंबर में अलग इवेंट के जरिए नया फोल्डेबल iPhone Ultra पेश किया जा सकता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com