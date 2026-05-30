LIVE: जहरीली शराब से 10 की मौत, पिंपरी-चिंचवड़ में 5 पुलिस अधिकारी सस्पेंड

भारतीय राजनीति में कई बार फैसले चुनाव जीतने के लिए नहीं, बल्कि भविष्य की जमीन तैयार करने के लिए लिए जाते हैं। अभी जो हलचल कांग्रेस के भीतर दिखाई दे रही है— कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन, डीके शिवकुमार को आगे बढ़ाने की तैयारी, राजस्थान में सचिन पायलट की भूमिका पर चर्चा, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ तालमेल बनाए रखना, और आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी से संभावित समीकरण— यह सब केवल राज्य स्तरीय राजनीति नहीं है। यह 2029 के लोकसभा चुनाव की शुरुआती पटकथा है।