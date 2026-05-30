LIVE: जहरीली शराब से 10 की मौत, पिंपरी-चिंचवड़ में 5 पुलिस अधिकारी सस्पेंड

Latest News Today Live Updates in Hindi : महाराष्ट्र के पिंपरी-चिंचवड़ में जहरीली शराब से 10 लोगों की मौत के मामले में सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। पल पल की जानकारी...
12:03 PM, 30th May
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की बेटी टिफ़नी ट्रंप और उनके दामाद माइकल बुलोस उत्तर प्रदेश के आगरा पहुंचे।
11:15 AM, 30th May
पिंपरी-चिंचवड़ पुलिस कमिश्नर विनय कुमार चौबे ने दापोडी पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। पिंपरी-चिंचवड़ पुलिस के अधिकार क्षेत्र में कथित तौर पर अवैध शराब पीने से कुल 10 लोगों की मृत्यु हो गई।
10:40 AM, 30th May
-मनोज जरांगे मराठा आरक्षण की मांग को लेकर अनशन पर बैठे।
-RJD नेता राबड़ी देवी को आवंटित सरकारी आवास खाली करने का नोटिस जारी किया गया।
-म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्लाइंग बोधगया के महाबोधि मंदिर पहुंचे।