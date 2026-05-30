डोनाल्ड ट्रंप ने ठुकराया ईरान से शांति समझौता! सिचुएशन रूम में 2 घंटे चली बैठक बेनतीजा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान युद्ध समाप्त करने के संभावित समझौते पर व्हाइट हाउस में हुई बैठक बिना किसी निर्णय के समाप्त हो गई। दो घंटे तक चली बैठक में ट्रंप ने समझौते को मंजूरी नहीं दी है। बताया जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलने और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम जैसे मुद्दों पर दोनों के बीच मतभेद बने हुए हैं।

मीटिंग से पहले क्या बोले थे ट्रंप?

मीटिंग से पहले ट्रंप ने कहा था कि वे इस मीटिंग में संभावित सीजफायर को लेकर आखिरी फैसला करने जा रहे हैं कि आगे कैसे बढ़ना है। उन्होंने कहा था कि दोनों पक्ष होर्मुज स्ट्रेट, परमाणु कार्यक्रम और समुद्री सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सहमति के करीब पहुंच गए हैं। ईरान को यह मानना होगा कि वह कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। होर्मुज स्ट्रेट को तुरंत पूरी तरह खोला जाएगा और वहां से गुजरने वाले जहाजों पर किसी तरह का टोल नहीं लगाया जाएगा। होर्मुज में बिछाई गई सभी समुद्री माइंस हटाई जाएंगी।

ईरान ने नकारा था ट्रंप का दावा

ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने कहा कि अमेरिका के साथ अभी तक कोई समझौता पक्का नहीं हुआ है और दोनों पक्षों के बीच संदेशों का आदान-प्रदान जारी है। ईरान ने ट्रंप के दावे को नकारते हुए कहा था कि नाकेबंदी हटने पर ही होर्मुज खुलेगा। अमेरिका को तत्काल नुकसान की भरपाई करना होगी।

गौरतलब है कि अमेरिका और ईरान में 28 फरवरी से जारी युद्ध के बाद से दुनिया में तेल को लेकर घमासान मचा हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर ईरान के नियंत्रण और इसके आसपास अमेरिका की नाकेबंदी से तेल की सप्लाय बुरी तरह बाधित हो रही है। इससे कच्चे तेल के दाम आसमान पर पहुंच गए। हालांकि अमेरिका और ईरान में समझौते की उम्मीद में क्रूड के दाम एक बार फिर गिरकर 100 डॉलर से नीचे पहुंच गए।

edited by : Nrapendra Gupta