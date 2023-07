मणिपुर सीएम एन बीरेन सिंह का बड़ा ऐलान, नहीं दूंगा इस्तीफा

manipur violence : मणिपुर के मुख्‍यमंत्री एन बीरेन सिंह ने शुक्रवार को पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। कयास लगाए जा रहे थे कि एन बीरेन सिंह पद से इस्तीफा दे सकते हैं।

एन बिरेन सिंह 20 विधायकों के साथ राज्यपाल से मिलने जाने की तैयारी कर रहे थे। सीएम एन बीरेन सिंह के इस्तीफे की अटकलों के बीच भारी संख्या में मणिपुर की राजधानी इंफाल में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा सौंपते हैं तो केंद्र के पास राष्ट्रपति शासन लागू करने का भी विकल्प था।

इस पर मुख्यमंत्री सिंह ने ट्वीट कर कहा कि मैं स्पष्‍ट करना चाहता हूं कि मैं मुख्‍यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दूंगा।

At this crucial juncture, I wish to clarify that I will not be resigning from the post of Chief Minister.