देश में पहली बार लोकसभा स्पीकर चुनाव, ओम बिरला और के सुरेश के बीच मुकाबला

Roof of Ayodhya Ram Mandir leaked in first rain: फैजाबाद लोकसभा सीट से भाजपा की हार के बाद अब अयोध्या से एक और खबर आ रही है। राम मंदिर से जुड़ी यह खबर हर श्रद्धालु को विचलित कर सकती है। क्योंकि खबर है कि पहली ही बारिश में राम मंदिर की छत टपकने लगी है। इसके चलते मंदिर में पानी भर गया।