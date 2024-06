NEET UG Row : क्या नीट को ही खत्म करेगी सरकार? PM मोदी को ममता ने लिखा खत

The number of people who lost their lives due to poisonous liquor in Tamil Nadu rose to 58 : तमिलनाडु के कल्लाकुरिची में शराब त्रासदी में मरने वालों की संख्या 58 होने के साथ इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए इस घटना को लेकर उसकी चुप्पी पर सवाल उठाया है।