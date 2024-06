NEET-UG row : एक्शन में CBI, बिहार-गुजरात-राजस्थान की पुलिस से ली फाइल, ATS ने महाराष्ट्र से 1 शिक्षक को किया गिरफ्तार

How can I apply passport by myself : पासपोर्ट (Passport) बनवाने में सबसे ज्यादा परेशानी पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर आती है। लेकिन अब इसे लेकर केंद्र सरकार इसे आसान करने जा रही है। पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने इसे लेकर बड़ा ऐलान किया है। अब लोगों को कुछ दिनों के अंदर ही पासपोर्ट बड़ी आसानी से मिल जाएगा। पुलिस वेरिफिकेशन (police verification) में आने वाले परेशानियों से अब जल्द छुटकारा मिलने वाला है।