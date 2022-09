कन्याकुमारी से शुुुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा (live updates)

-राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आगाज।

-कन्याकुमारी से राहुल ने शुरू की पदयात्रा। हाथ में तिरंगा लेकर निकले कार्यकर्ता।

Day 2 of #BharatJodoYatra begins with great zeal. LIVE: Shri @RahulGandhi commences Padyatra in Agasteeswaram, Kanyakumari. https://t.co/t2Sa6UHNuM