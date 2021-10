Live Updates : सीतापुर में गेस्ट हाउस के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन

-सीतापुर में गेस्ट हाउस के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, यहां प्रियंका गांधी को हिरासत में रखा गया है।

-कल देर रात लखीमपुर खिरी जा रही प्रियंका को यहां हिरासत में रखा गया है।

-लखीमपुर खीरी में शांति नहीं सन्नाटा पसरा है, चप्पे-चप्पे पर तैनात हैं सुरक्षाकर्मी

We don't want people who take drugs. The govt will take strict action against tourists if they're found consuming drugs, said Goa Tourism Minister Manohar Ajgaonkar yesterday on how Goa planned to thwart tourists coming to the state with or for purpose of drug consumption. pic.twitter.com/fCWdZiw4Mt