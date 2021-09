भवानीपुर उपचुनाव Live Updates : प्रियंका टिबरेवाल का बड़ा आरोप- TMC विधायक ने जानबूझकर बंद की वोटिंग मशीन

-भवानीपुर में ममता बनर्जी के खिलाफ भाजपा की प्रियंका टिबरेवाल मैदान में हैं जबकि माकपा ने श्रीजीब बिस्वास को टिकट दिया है।

-भवानीपुर उपचुनाव से बीजेपी प्रत्याशी प्रियंका टिबरेवाल ने कहा कि हम निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद कर रहे हैं। सुरक्षा तैनाती बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आज क्षेत्र के मतदान केंद्रों का दौरा करूंगी। राज्य सरकार अभी डरी हुई है।

West Bengal | We're hoping for fair elections. Security deployment is very important. I will visit polling booths in the area today. The state government is in fear right now: Priyanka Tibrewal, BJP candidate for Bhabanipur by-poll pic.twitter.com/JlpUPiO9fV