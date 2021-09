Live Updates : सीएम चन्नी ने बुलाई बैठक, सिद्धू को मनाने के प्रयास जारी

-भारत में कोरोनावायरस के 18,870 नए मामले, 28,178 रिकवर और 378 की मौत।

-कोरोना से अब तक 3,37,16,451 संक्रमित, 3,29,86,180 रिकवर, महामारी से कुल 4,47,751 और 2,82,520 का इलाज जारी।

-अब तक कुल 87,66,63,490 को लगी कोरोना वैक्सीन।

India reports 18,870 new #COVID19 cases, 28,178 recoveries, and 378 deaths in the last 24 hrs as per Union Health Ministry



Total cases 3,37,16,451

Total recoveries 3,29,86,180

Death toll 4,47,751

Active cases 2,82,520



Total vaccination 87,66,63,490 (54,13,332 in last 24 hrs) pic.twitter.com/bZ0aM3U6lX