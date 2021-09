Live Updates : महंत नरेंद्र गिरी को प्रयागराज में श्रद्धांजलि देंगे सीएम योगी, कुछ ही देर में अखाड़ा परिषद की बैठक

-नरेन्द्र गिरी को श्रद्धांजलि देने लखनऊ से प्रयागराज आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ।

-आज जनता भी कर सकेगी महंत नरेन्द्र गिरी के अंतिम दर्शन।

-थोड़ी देर में होगी अखाड़ा परिषद के पंच परमेश्वरों की बैठक।

Prayagraj | The matter should be given to CBI (Central Bureau of Investigation) & should be investigated fairly: Devendra Singh Vice President, Akhil Bharatiya Akhada Parishad on Mahant Narendra Giri death case (20.09) pic.twitter.com/tfXHCVv6da