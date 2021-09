Live Updates : पीएम मोदी की आज मंत्रालय के सचिवों के साथ बैंठक

-अफगानिस्तान में पिछले महीने किए गए ड्रोन हमले का बचाव कर चुका पेंटागन अब अपने बयान से पलटा।

-कहा-अंदरूनी जांच से खुलासा हुआ है कि इस हमले में सिर्फ आम नागरिक ही मारे गये न कि इस्लामिक स्टेट के चरमपंथी, जैसा पहले विश्वास किया गया था।

-29 अगस्त के इस हमले में बच्चों समेत कई आम नागरिक मारे गए थे।

US Defence Secretary Lloyd J Austin III apologizes for the drone strike that killed 10 Afghan civilians in Kabul on August 29



