Pahalgam Attack: जम्मू-कश्मीर में थम नहीं रहे आतंकी हमले, अब तक हुए हमलों की लिस्ट

list of terrorist attacks in Jammu and Kashmir : दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पहलगाम के निकट मंगलवार आतंकवादी हमले में 20 ज्यादा मौतों की खबर है। देखिए भारत के 'स्वर्ग' में आतं‍कियों कब-कब ली निर्दोषों की जान-

1. 13-14 अगस्त 1993 -डोडा जिले के किश्तवाड़ कस्बे में सरथल-किश्तवाड़ मार्ग पर यात्री बस में से उतार कर सत्रह हिन्दू यात्रियों को मार डाला।

2. 14 मई 1995 -दोहरी भरथ में छह हिन्दुओं की हत्या।

3. 5 जनवरी 1996 -डोडा जिले के किश्तवाड़ कस्बे के बरशाला में 16 हिन्दुओं की हत्या।

4. 12 जनवरी 1996 -डोडा जिले के भद्रवाह कस्बे में सात हिन्दुओं की हत्या।

5. 6 मई 1996 -डोडा की रामबन तहसील के सुम्बर गांव में 17 हिन्दुओं की हत्या।

6. 7-8 जून 1996 -डोडा जिले के कमलाड़ी गांव में 9 हिन्दुओं की हत्या।

7. 25 जून 1996 --डोडा के सियुधार क्षेत्र में 13 की हत्या।

8. 7 अप्रैल 1997 -कश्मीर घाटी के संग्रामपुरा गांव में 7 कश्मीरी पंडितों की हत्या।

9. 15 जून 1997 -उधमपुर के गूल क्षेत्र में तीन कश्मीरी पंडितों की हत्या।

10. 24 सितम्बर 1997 -राजौरी जिले के सवाड़ी गांव में आठ हिन्दुआंे की हत्या।

11 15 अक्तूबर 1997 -डोडा के कुंडधार में 6 की हत्या।

12. 26 जनवरी 1998 -कश्मीर के वंदहामा गांव में 23 कश्मीरी पंडितों की हत्या।

13. 30 जनवरी 1998 -डोडा के नवापछी गांव में नौ मुस्लिमों की हत्या।

14. 6 अप्रैल 1998 -डोडा के देस्सा क्षेत्र में नौ की हत्या।

15. 17 अप्रेल 1998 -उधमपुर के प्राणकोट व ढाकीकोट गांवों में 29 लोगों की हत्या।

16. 5 मई 1998 -पुंछ के सुरनकोट क्षेत्र में पांच हिन्दुओं की हत्या।

17. 6 मई 1998 -डोडा के देस्सा गांव में 11 सुरक्षा समिति के हिन्दू सदस्यों की हत्या।

18. 19 जून 1998 -डोडा के चम्पनारी में 29 हिन्दू बारातियों की हत्या। 3 दूल्हे भी शामिल।

19. 27 जुलाई 1998 -डोडा में किश्तवाड़ के छिन्नाठकुराई व श्रवण गांवों मंें 20 हिन्दुओं की हत्या।

20. 28 जुलाई 1998 -डोडा के सरवान क्षेत्र में आठ लोगों की हत्या।

21. 4 अगस्त 1998 -पुंछ के बफलियाज क्षेत्र के सैलां गांव में 21 मुस्लिमों की हत्या।

22. 13 फरवरी 1999 -उधमपुर में पांच हिन्दुओं की सामूहिक हत्या।

23. 19 फरवरी 1999 -राजौरी जिले के बल-चराल गांव में नौ हिन्दू बारातियों की हत्या।

24. 19 फरवरी 1999 -उधमपुर जिले के मुरापट्टा गांव में चार हिन्दुओं की हत्या।

25. 19 फरवरी 1999 -राजौरी में कालाकोट क्षेत्र के बनियारी में 10 हिन्दुओं की हत्या।

26. 28 जून 1999 -पुंछ के सूरनकोट क्षेत्र के मोड़ा बछाई गांव में तीन गुज्जर परिवारांे के 17 सदस्यों की हत्या।

27. 29 जून 1999 -अनंतनाग के संथू गांव में 12 बिहारी श्रमिकों की हत्या कर दी।

28. 1 जुलाई 1999 -मेंढर के आड़ी गांव में दो हिन्दू परिवारों के नौ सदस्यों की हत्या।

29. 19 जुलाई 1999 -डोडा के ठाठरी गांव में 5 हिन्दू परिवारों के 15 सदस्यों की हत्या।

30. 4 फरवरी 2000 -कश्मीर के तेलवानी क्षेत्र में 3 कश्मीरी पंडितों की हत्या।

31. 10 फरवरी 2000 -कश्मीर के पट्टन क्षेत्र में दो परिवारों के 7 सदस्यों की हत्या।

32. 28 फरवरी 2000 -पुंछ के मेंढर कस्बे में 5 हिन्दुओं की हत्या।

33. 29 फरवरी 2000 -काजीगुंड में पांच सिख ट्रक चालकों की हत्या।

34. 20 मार्च 2000 -कश्मीर के छत्तीसिंह पोरा में 36 सिखों की हत्या।

35. 1 अगस्त 2000 -पहलगाम में 32 लोगों की हत्या। इनमें 29 अमरनाथ यात्री भी शामिल।

36. 2 अगस्त 2000 -डोडा के बनिहाल कस्बे में पोगल में 12 हिन्दुओं की हत्या।

37. 2 अगस्त 2000 -डोडा के महिगाम में तीन हिन्दुओं की हत्या।

38. 2 अगस्त 2000 -डोडा के मरवाह क्षेत्र में 8 ग्राम सुरक्षा समिति के सदस्यों की हत्या।

39. 2 अगस्त 2000 -कुपवाड़ा में एक मुस्लिम परिवार के सात सदस्यों की हत्या।

40. 2 अगस्त 2000 -अनंतनाग के अच्छाबल में आठ प्रवासी श्रमिकों की हत्या।

41. 2 अगस्त 2000 -अनंतनाग के काजीगुंड में उन्नीस प्रवासी श्रमिकों की हत्या।

42. 18 अगस्त 2000 -राजौरी के कोटधारा गांव में 6 हिन्दुओं की हत्या।

43. 28 अगस्त 2000 -उधमपुर के गूल क्षेत्र के इंद गांव में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की हत्या।

44. 29 सितम्बर 2000 -पुंछ के हरनी गुंसाईं गांव में एक मुस्लिम परिवार के 6 सदस्यों की हत्या।

45. 12 अक्तूबर 2000 -केयार दच्छन में ग्राम सुरक्षा समिति के आठ सदस्यों की हत्या।

46. 22 नवम्बर 2000 -बनिहाल में राजमार्ग पर पांच हिन्दू-सिख ट्रक ड्राइवरों की हत्या।

47. 24 नवम्बर 2000 -डोडा के किश्तवाड़ कस्बे में पांच हिन्दुओं की हत्या।

48. 2 दिसम्बर 2000 -उधमपुर के माहौर क्षेत्र में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की हत्या।

49. 19 जनवरी 2001 -राजौरी जिले के दरहाल क्षेत्र में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की हत्या।

50. 3 फरवरी 2001 -श्रीनगर के महजूर नगर में 8 सिखों की हत्या।

51. 3 फरवरी 2001 -राजौरी जिले के त्रेयथ गांव में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की हत्या।

52. 10 फरवरी 2001 -राजौरी के बुद्धल के सलोही गांव में गुज्जरों के तीन परिवारों के 15 सदस्यों को जला कर मार डाला।

53. 2 मार्च 2001 -राजौरी के मंजाकोट क्षेत्र में 15 पुलिसकर्मियों व दो डाक्टरों की हत्या।

54. 8 मार्च 2001 -बनिहाल के धर्मकोट में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की हत्या।

55. 17 मार्च 2001 -पुंछ जिले के सुरनकोट कस्बे में तीन सिखों की हत्या।

56. 15 अप्रैल 2001 -उधमपुर के माहौर क्षेत्र में पांच ग्रामीणों की हत्या।

57. 8 मई 2001 -पुंछ के सुरनकोट कस्बे में गुज्जर परिवार के सात सदस्यों की गला रेत कर हत्या।

58. 8 मई 2001 -पुंछ के दरसांगला गांव में एक ही परिवार के पांच लोगों की हत्या।

59. 10 मई 2001 -किश्तवाड़ के अठोली-पाडर के सजार कस्बे में 8 हिन्दुओं की गला रेत की हत्या।

60. 21 जुलाई 2001 -अमरनाथ यात्रा के पड़ावस्थल शेषनाग में सात तीर्थयात्रियों सहित 13 की हत्या।

61. 21 जुलाई 2001 -डोडा जिले की किश्तवाड़ तहसील के छात्रू क्षेत्र में पांच हिन्दुओं की हत्या।

62. 21 जुलाई 2001 -डोडा जिले की किश्तवाड़ तहसील में वाडवान क्षेत्र में चिरजी मोहड़ा गांव में पन्द्रह हिन्दुओं की हत्या।

63. 4 अगस्त 2001 -डोडा जिले की किश्तवाड़ तहसील के सरूतधार क्षेत्र में 16 हिन्दुओं की हत्या।

64. 15 अगस्त 2001 -उधमपुर के माहौर क्षेत्र में सहार बेला गांव में नरसंहार में 3 हिन्दुओं और दो मुस्लिमों की हत्या।

65. 23 अगस्त 2001 -डोडा के बनिहाल क्षेत्र में एक नरसंहार मंे चार हिन्दुओं की हत्या।

66. 1 दिसम्बर 2001 -उधमपुर के पंचैरी कस्बे में गलार गांव में ग्राम सुरक्षा समिति के सात सदस्यों की हत्या। इनमें 5 हिन्दू तथा 2 मुस्लिम थे।

67. 1 जनवरी 2002 -पुंछ के मगनार गांव में एक हिन्दू परिवार के 6 सदस्यों की हत्या।

68. 21 जनवरी 2002 -पुंछ के मेंढर कस्बे में दो मुस्लिम परिवारों के 11 सदस्यों की हत्या।

69. 31 जनवरी 2002 -उधमपुर के रियासी कस्बे में चार प्रवासी श्रमिकों की हत्या।

70. 17 फरवरी 2002 -राजौरी के कालाकोट क्षेत्र के निराला गांव में एक हिन्दू परिवार के 8 सदस्यों की हत्या।

71. 30 मार्च 2002 -जम्मू के रघुनाथ मंदिर पर हमला कर 8 हिन्दुओं को मौत के घाट उतार दिया गया।

72. 8 अप्रैल 2002 -उधमपुर के अरनास गांव में सात हिन्दुओं की सामूहिक हत्या।

73. 10 अप्रैल 2002 -डोडा के नगरी देदा गांव में पांच मुस्लिमों की हत्या।

74. 14 मई 2002 -जम्मू के कालूचक में भीषण नरसंहार में 34 हिन्दुओं की हत्या।

75. 8 जून 2002 -उधमपुर के रियासी क्षेत्र में ग्राम सुरक्षा समिति के चार मुस्लिम सदस्यों की हत्या।

76. 15 जून 2002 -डोडा के किश्तवाड़ क्षेत्र में एक धार्मिक यात्रा पर हमला बोल पांच हिन्दुओं तथा दो मुस्लिमों की हत्या।

77. 16 जून 2002 -उधमपुर के बडर गांव में एक ही हिन्दू परिवार के पांच सदस्यों की हत्या।

78. 27 जून 2002 -छोपियां में गुज्जर-बक्करवाल परिवार के पांच सदस्यों की हत्या।

79. 13 जुलाई 2002 -जम्मू के कासिम नगर में नरसंहार में 29 लोगों की मौत। मरने वाले सभी प्रवासी श्रमिक थे।

80. 6 अगस्त 2002 -नुनवान-पहलगाम में अमरनाथ श्रद्धालुओं का नरसंहार 10 मरे।

81. 7 अगस्त 2002 -मंजाकोट के पतरारा गांव में एक ही परिवार के दो महिलाओं, दो बच्चों समेत पांच लोगों की हत्या।

82. 24 अगस्त 2002 -राजौरी के थन्नामंडी के दूदसनबाला गांव में दो मुस्लिम परिवारों केे आठ सदस्यों की हत्या।

83. 24 अगस्त 2002 -गंडोह व मंजोकोट में चार मुस्लिमों की हत्या।

84. 24 अगस्त 2002 -राजौरी के मंजाकोट में नरसंहार में दो मुसलमानों की हत्या।

85. 25 अगस्त 2002 -सुरनकोट में पुलिस कांस्टेबल के परिवार के चार सदस्यों की हत्या।

86. 28 अगस्त 2002 -सुरनकोट में दो युवा लड़कियों सहित चार मुस्लिमों की हत्या।

87. 31 अगस्त 2002 -सुरनकोट के गुंुथल गांव में दो बच्चों समेत तीन की हत्या।

88. 8 सितम्बर 2002 -राजौरी के दूदसन गांव में 4 हिन्दुओं की हत्या।

89. 23 नवम्बर 2002 -रघुनाथ मंदिर पर हुए दूसरे आत्मघाती हमले में कुल 14 लोग मरे। इनमें 11 नागरिक, एक सुरक्षाकर्मी व दो आतंकवादी शामिल हैं।

90. 20 दिसम्बर 2002 -राजौरी के बटिया गांव में 3 मुस्लिम युवतियों की हत्या।

91. 21 दिसम्बर 2002 -बारामुल्ला के सोपोर क्षेत्र में रब्बान गांव में एक ही परिवार के चार लोगों की हत्या।

92. 22 दिसम्बर 2002 -पुंछ के बम्बरोट गांव में 3 बच्चों की हत्या।

93. 25 फरवरी 2003 -सुंदरबनी के पास रायसियोट गांव में 4 हिन्दुओं की हत्या।

94. 15 मार्च 2003 -उधमपुर जिले के गूल क्षेत्र में इंद पुलिस चौकी पर हमले में कुल 17 मरे। इनमें 15 पुलिसकर्मी और दो नागरिक थे।

95. 23 मार्च 2003 -कश्मीर के पुलवामा जिले में छोपियां के पास नाड़ीमर्ग गांव में आतंकवादियों ने 24 कश्मीरी पंडितों की हत्या की।

96. 19 मई 2003 -राजौरी के कोटधारा के चौकियां गांव में 2 बच्चों और 4 महिलाओं की गला रेत कर हत्या।

97. 26 मई 2003 -राजौरी के कोटरांका के सेरी ख्वाजा गांव में वीडीसी सदस्य के परिवार के 5 लोगों की हत्या। इनमें तीन बच्चे भी थे।

98. 26 जून 2004 -पुंछ के सुरनकेाट के कटा गांव में तीन बच्चों समेत 12 की हत्या।

99. 19 जुलाई 2005 -उधमपुर के माहौर इलाके के डुंगी बहक में 6 लोगों की हत्या।

100. 12 अगस्त 2005 -उधमपुर के माहौर में छाजरू गांव में 5 की हत्या।

101. 9 सितम्बर 2005 -उधमपुर के दरमाड़ी में 3 परिवारों के 6 लोगों की हत्या।

102. 10 अक्तूबर 2005 -राजौरी के बुद्धल के धारा और गब्बर गांवों में 4 परिवारों के 10 सदस्यों की हत्या।

103. 9 अप्रैल 2006 -उधमपुर के चलाड गांव में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या।

104. 30 अप्रैल 2006 -उधमपुर के बसंतगढ़ में सात हिन्दुओं और डोडा के कुलहान इलाके में 22 हिन्दुओं की हत्या। Edited by: Sudhir Sharma