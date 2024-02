Pakistani drone came near LOC: जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) के पुंछ जिले में 2 अलग-अलग स्थानों पर नियंत्रण रेखा (LOC) की सुरक्षा में लगे जवानों ने शुक्रवार को पाकिस्तानी ड्रोन (drone) को मार गिराने के लिए गोलियां चलाईं। अधिकारियों ने जम्मू में यह जानकारी दी। अधिकारियों के मुताबिक भारतीय क्षेत्र के बालनोई-मेंधर और गुलपुर इलाके में उड़ते हुए ड्रोन दिखाई देने के बाद सेना ने गोलियां चलाईं जिसके बाद वे पाकिस्तानी सीमा में लौट गए।