Petrol Diesel Prices: क्रूड ऑइल के दाम घटने का दिखा असर, जानें पेट्रोल डीजल के नए रेट

Who will become Chief Minister of Delhi: दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम 8 फरवरी को घोषित हो चुके हैं, लेकिन भाजपा अब तक मुख्‍यमंत्री पद के नाम की घोषणा की नहीं कर पाई है। सरकार गठन को लेकर भाजपा के भीतर जारी मंथन के बीच पार्टी राजधानी को ‘मिनी भारत’ के रूप में दर्शाने के लिए नए मंत्रिमंडल में 2 उपमुख्यमंत्री को शामिल करने के विकल्प पर भी विचार कर रही है।