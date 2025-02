कौन बनेगा दिल्ली का मुख्‍यमंत्री, क्या 2 दिग्गजों को डिप्टी CM बनाएगी भाजपा?

Who will become Chief Minister of Delhi: दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम 8 फरवरी को घोषित हो चुके हैं, लेकिन भाजपा अब तक मुख्‍यमंत्री पद के नाम की घोषणा की नहीं कर पाई है। सरकार गठन को लेकर भाजपा के भीतर जारी मंथन के बीच पार्टी राजधानी को ‘मिनी भारत’ के रूप में दर्शाने के लिए नए मंत्रिमंडल में 2 उपमुख्यमंत्री को शामिल करने के विकल्प पर भी विचार कर रही है।

उन्होंने कहा कि इसकी बहुत संभावना है, क्योंकि ऐसा कई अन्य राज्यों में भी किया गया है, जहां विभिन्न पृष्ठभूमि के नेताओं को समायोजित करने के लिए दो उपमुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं। भाजपा शासित मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में ऐसा किया गया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विदेश दौरे से सप्ताहांत स्वदेश लौटने के बाद दिल्ली में सरकार गठन की प्रक्रिया में तेजी आने की संभावना है। पार्टी नेताओं ने बताया कि सदन के नेता का चुनाव करने के लिए भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होने की संभावना है, जो दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री होगा।

मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में कई भाजपा विधायकों के नामों की चर्चा है। इनमें प्रवेश वर्मा शामिल हैं, जिन्होंने नई दिल्ली सीट से ‘आप’ प्रमुख अरविंद केजरीवाल को हराया। इसके अलावा, दिल्ली भाजपा के पूर्व प्रमुख विजेंद्र गुप्ता, मनोज तिवारी, सतीश उपाध्याय और मनजिंदर सिंह सिरसा, पवन शर्मा, आशीष सूद, रेखा गुप्ता व शिखा राय जैसे वरिष्ठ नेता भी मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल बताए जा रहे हैं।

करनैल सिंह और राज कुमार भाटिया जैसे कुछ नवनिर्वाचित विधायकों को भी मुख्यमंत्री पद के लिए संभावित दावेदार बताया जा रहा है। अभय वर्मा, डॉ. पंकज कुमार सिंह और चंदन कुमार चौधरी भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार बताए जा रहे हैं।

edited by : Nrapendra Gupta