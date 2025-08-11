सोमवार, 11 अगस्त 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्‍ली , सोमवार, 11 अगस्त 2025 (10:13 IST)

Petrol Diesel Prices: पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में हुआ बदलाव, जानें आपके नगर में क्या हैं कीमतें

देश की ऑइल मार्केटिंग कंपनियां प्रतिदिन पेट्रोल और डीजल के भावों को संशोधित करती हैं और हर सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है।

Latest Petrol Diesel Prices
Petrol Diesel Prices:  भारतीय सरकारी तेल कंपनियों (Indian government oil companies)   ने आज सोमवार, 11 अगस्त की सुबह देशभर में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में बदलाव कर दिया है। इसका प्रभाव यूपी से लेकर बिहार तक के कई शहरों में देखा जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्‍चे तेल की कीमतों में आई गिरावट का असर आज देशभर में जारी खुदरा कीमतों पर भी देखा जा रहा है।  लेकिन दूसरी ओर सरकारी तेल कंपनियों ने दिल्‍ली-मुंबई जैसे देश के चारों महानगरों में कोई बदलाव नहीं किया है।
 
सरकारी तेल कंपनियों के अनुसार यूपी के गौतमबुद्ध नगर जिले में पेट्रोल 12 पैसे सस्‍ता होकर 94.62 रुपए लीटर बिक रहा है। डीजल भी 11 पैसे गिरा और 87.57 रुपए लीटर पहुंच गया है। गाजियाबाद में पेट्रोल 19 पैसे गिरावट के साथ 94.66 रुपए लीटर पहुंच गया जबकि डीजल 17 पैसे नीचे आकर 87.44 रुपए लीटर बिक रहा है। बिहार की राजधानी पटना में पेट्रोल 24 पैसे की गिरावट के साथ 105.46 रुपए लीटर हो गया तो डीजल 22 पैसे नीचे आकर 91.41 रुपए लीटर बिक रहा है।ALSO READ: Petrol Diesel Prices : पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी, जानें कि आज क्या हैं ताजा भाव
 
देश के प्रमुख 4 महानगरों में पेट्रोल डीजल के ताजा भाव : दिल्ली (Delhi) में पेट्रोल 94.72 और डीजल 87.62, मुंबई (Mumbai) में पेट्रोल 103.44 और डीजल 89.97, कोलकाता (Kolkata) में पेट्रोल 100.76 और डीजल 92.35 तथा चेन्नई (Chennai) में पेट्रोल 104.95 और डीजल की कीमत 91.76 रुपए प्रति लीटर है।
 
देश के अन्य महानगरों में पेट्रोल और डीजल (Petrol and Diesel) के ताजा भाव : अहमदाबाद में पेट्रोल 94.49 और डीजल 90.17, बेंगलुरु में पेट्रोल 102.92 और डीजल 89.02, हैदराबाद में पेट्रोल 107.46 और डीजल 95.70, जयपुर में पेट्रोल 104.72 और डीजल 90.21, लखनऊ में पेट्रोल 94.69 और डीजल 87.80, पुणे में पेट्रोल 104.04 और डीजल 90.57, चंडीगढ़ में पेट्रोल 94.30 और डीजल 82.45, पटना में पेट्रोल 105.58 और डीजल 93.80, सूरत में पेट्रोल 95.00 और डीजल 89 तथा नासिक में पेट्रोल 95.50 और डीजल 89.50 रुपए प्रति लीटर के भाव रहा है।
 
इंदौर (Indore) में पेट्रोल और डीजल के भाव : इंदौर में पेट्रोल की कीमत 106.48 और डीजल की कीमत 91.88 रुपए प्रति लीटर है।
 
प्रतिदिन सुबह 6 बजे होता है कीमतों में बदलाव : देश की ऑइल मार्केटिंग कंपनियां (oil marketing companies) पेट्रोल और डीजल (petrol and diesel) के भावों को संशोधित करती हैं। हर दिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह 6 बजे से ही नए रेट लागू (New rates) हो जाते हैं। अगर दामों को बदला जाता है तो उसे वेबसाइट पर अपडेट कर दिया जाता है।ALSO READ: Petrol Diesel Prices: आज क्या भाव हैं पेट्रोल और डीजल के, जानिए ताजा कीमतें
 
दाम मूल भाव से लगभग दोगुना हो जाता है : पेट्रोल व डीजल के दामों में एक्साइज ड्यूटी (excise duty), डीलर कमीशन (dealer commission), वैट (VAT) और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम मूल भाव से लगभग दोगुना हो जाता है। यही कारण है कि पेट्रोल-डीजल के दाम इतने अधिक दिखाई देते हैं।
 
Edited by: Ravindra Gupta
राजनाथ का ट्रंप पर तंज, वो सोचते हैं सबके बॉस हैं हम

राजनाथ का ट्रंप पर तंज, वो सोचते हैं सबके बॉस हैं हमRajnath Singh News : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत से होने वाले आयात पर 50 प्रतिशत शुल्क लगाए जाने को लेकर जारी विवाद के बीच रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे ‘दबंग और गतिशील’ अर्थव्यवस्था करार दिया और कहा कि ‘सबके बॉस तो हम हैं’ का भाव रखने वाले कुछ देशों को यह रास नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा, साल 2014 में धन दौलत के आकार (अर्थव्यवस्था) के मामले में भारत 11वें स्थान पर था।

RBI का बैंकों को बड़ा निर्देश, बैंक खातों और लॉकर से संबंधित दावों का 15 दिन के अंदर निपटान नहीं करने पर देना होगा मुआवजा

RBI का बैंकों को बड़ा निर्देश, बैंक खातों और लॉकर से संबंधित दावों का 15 दिन के अंदर निपटान नहीं करने पर देना होगा मुआवजाभारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मृत ग्राहकों के बैंक खातों और लॉकर से संबंधित दावों का 15 दिन के भीतर निपटान करने के लिए विशेष पहल की है। केंद्रीय बैंक ऐसे मामलों का तय समयसीमा के भीतर निपटारा करने और किसी भी देरी के लिए नामांकित व्यक्तियों को मुआवजा देने के लिए फॉर्म को मानकीकृत करने की योजना बना रहा है।

क्या NDA ने तय किया उपराष्ट्रपति चुनाव का उम्मीदवार, इंडिया गठबंधन ने बनाया यह प्लान

क्या NDA ने तय किया उपराष्ट्रपति चुनाव का उम्मीदवार, इंडिया गठबंधन ने बनाया यह प्लानविपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ उपराष्ट्रपति पद के लिए संयुक्त उम्मीदवार उतारेगा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे संभावित नामों पर चर्चा करने तथा इस पर आम सहमति बनाने के लिए विपक्षी दलों से संपर्क कर रहे हैं। सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी। खरगे ने कहा कि विपक्षी गठबंधन में यह प्रबल भावना है कि विपक्षी दलों को परिणाम की परवाह किए बिना एक मजबूत राजनीतिक संदेश भेजने के लिए मुकाबले से पीछे नहीं हटना चाहिए।

अमेठी में महिला ने पति का गुप्तांग काटा, जानिए क्या है मामला?

अमेठी में महिला ने पति का गुप्तांग काटा, जानिए क्या है मामला?Amethi news in hindi : उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र में विवाद के दौरान एक महिला ने अपने पति पर धारदार हथियार से कथित रूप से हमला कर उसका गुप्तांग काट दिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है।

पीएम मोदी ने बताया, ऑपरेशन सिंदूर में क्या था कर्नाटक के युवाओं का योगदान?

पीएम मोदी ने बताया, ऑपरेशन सिंदूर में क्या था कर्नाटक के युवाओं का योगदान?PM Modi in Bangluru : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेगलुरु को मेट्रो की येलो लाइन के साथ ही 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की भी सौगात दी। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में बेंगलुरु और कर्नाटक के युवाओं का योगदान था।

मेड ने 15 महीने की बच्ची के साथ की दरिंदगी, जमीन पर पटका, रोंगटे खड़े कर देगा ये वीडियो

मेड ने 15 महीने की बच्ची के साथ की दरिंदगी, जमीन पर पटका, रोंगटे खड़े कर देगा ये वीडियोनोएडा में एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। यहां एक मेड ने बच्ची के साथ हैवानियत कर डाली। दरअसल, डे केयर में बच्चों का ध्यान रखने वाली मेड ने बच्ची को जमीन पर पटक दिया। यह वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है।

पुतिन और ट्रंप की मुलाकात: अब तक क्या पता चला है

पुतिन और ट्रंप की मुलाकात: अब तक क्या पता चला हैTrump and Vladimir Putin meet : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) और उनके रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) अलास्का में अगले शुक्रवार को मिलेंगे। इस मुलाकात में यूक्रेन युद्ध खत्म करने पर बातचीत होगी। यह युद्ध फरवरी 2022 में रूसी हमले से शुरू हुआ था। ट्रंप और पुतिन की इस मुलाकात में यूक्रेन के राष्ट्रपति शामिल होंगे या नहीं, इसकी जानकारी नहीं है। हालांकि यूक्रेन और यूरोपीय देशों में इस बीच कई बार फोन पर बातचीत हुई है। बैठक में अपनी भूमिका और उपस्थिति के बारे में जानकारी ना होने से यूक्रेन में बेचैनी है।

LIVE: मुनीर ने दी भारत को न्यूक्लियर धमकी, कहा, हमें कुछ किया तो आधी दुनिया को ले डूबेंगे

LIVE: मुनीर ने दी भारत को न्यूक्लियर धमकी, कहा, हमें कुछ किया तो आधी दुनिया को ले डूबेंगेपाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिका में बैठकर गीदड़ भभकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर भारत से युद्ध में पाकिस्तान को अस्तित्व संकट का सामना करना पड़ा तो वे पूरे क्षेत्र को परमाणु युद्ध में धकेल देंगे। उन्होंने कहा, 'हम एक परमाणु राष्ट्र हैं, अगर हमें लगे कि हम हार रहे हैं तो हम आधे दुनिया को साथ लेकर डूब जाएंगे' यह पहली बार है जब अमेरिकी धरती पर ऐसे परमाणु खतरे सामने आए हैं

2 घंटे तक हवा में चक्कर लगाते रही एयर इंडिया की फ्लाइट, कई सांसद बैठे थे, टला बड़ा हादसा

2 घंटे तक हवा में चक्कर लगाते रही एयर इंडिया की फ्लाइट, कई सांसद बैठे थे, टला बड़ा हादसाकांग्रेस सांसद वेणुगोपाल ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि एयर इंडिया की फ्लाइट क्रैश होते-होते बची है। तिरुवनंतपुरम से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट को खराब मौसम की वजह से चेन्नई डायवर्ट कर दिया गया था। लेकिन लैंडिंग की अनुमति नहीं मिलने के कारण फ्लाइट दो घंटों तक हवा में झूलती रही। उन्होंने दावा किया कि चेन्नई में जब लैंडिंग की परमिशन मिली तो रनवे पर पहले से एक और फ्लाइट मौजूद थी। इसकी वजह से एयर इंडिया के पायलट को लैंडिंग इमरजेंसी में कैंसिल करनी पड़ी और वापस टेक ऑफ करना पड़ा।

Weather Update: अनेक राज्यों में भारी वर्षा की संभावना, दिल्ली-NCR में उमस से लोग बेहाल, IMD का अलर्ट

Weather Update: अनेक राज्यों में भारी वर्षा की संभावना, दिल्ली-NCR में उमस से लोग बेहाल, IMD का अलर्टWeather Update: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार अगले 7 दिनों में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश (Uttarakhand and Himachal Pradesh) के कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में 13 अगस्त अत्यधिक भारी बारिश (21 सेमी या उससे ज्यादा) की संभावना है। दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) में उमस ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। जानिए कि देश के अन्य राज्यों में कैसा रहेगा आज का मौसम।

Vivo Y400 5G : 32MP सेल्फी कैमरा और 6,000mAh बैटरी वाला सस्ता 5G स्मार्टफोन

Vivo Y400 5G : 32MP सेल्फी कैमरा और 6,000mAh बैटरी वाला सस्ता 5G स्मार्टफोनvivo Y400 plus 5G Price in india : Vivo Y400 5G आज लॉन्च हो गया। स्मार्टफोन में कई धमाकेदार फीचर्स दिए गए हैं। Vivo Y400 5G में 6,000 mAh की धांसू बैटरी 90W charger inside the box के साथ है। साथ ही स्मार्टफोन में IP68 और IP69 रेटेड water resistance भी है। यह डिवाइस दो अलग-अलग कलर ऑप्शन में आएगा, जिसमें ग्लैम व्हाइट और ऑलिव ग्रीन ऑप्शन शामिल होंगे।

itel city 100 : 8000 से कम कीमत का धांसू स्मार्टफोन, 5200mAh की धमाकेदार बैटरी, फ्री मिलेगा स्पीकर

itel city 100 : 8000 से कम कीमत का धांसू स्मार्टफोन, 5200mAh की धमाकेदार बैटरी, फ्री मिलेगा स्पीकरitel city 100 price in india : itel ने हाल ही धमाकेदार स्मार्टफोन itel City 100 लॉन्च किया है। स्मार्टफोन की कीमत की बात की जाए तो इसकी कीमत 7599 रुपए है। साथ ही कंपनी इस स्मार्टफोन के साथ कई ऑफर्स भी दे रही है। इसके साथ आपको एक खास मैग्नेटिक RGB वायरलेस स्पीकर भी मिलता है, जिसकी कीमत 2,999 रुपए है, लेकिन ये फोन के साथ ये फ्री मिलेगा।

Motorola का सस्ता स्मार्टफोन Moto G86 Power, जानिए कितना दमदार

Motorola का सस्ता स्मार्टफोन Moto G86 Power, जानिए कितना दमदारमोटोरोला ने बजट सेगमेंट में नया स्मार्टफोन 'मोटो G86 पावर' (Moto G86 Power) भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। स्मार्टफोन मोटो AI से लैस है। कंपनी ने इसे पावर टू डू ऑल यानी सबकुछ करने में सक्षम टैगलाइन दे रही है। स्मार्टफोन में 6720mAh की बैटरी दी गई है।
