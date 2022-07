KTR का भाजपा नेताओं पर तंज, हैदराबाद में ‘दम बिरयानी, ईरानी चाय’ का आनंद उठाना न भूलें

भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शनिवार को शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई दिग्गज नेता 2 दिवसीय बैठक में भाग ले रहे हैं।

राम राव ने ट्वीट किया, 'व्हाट्सऐप यूनिवर्सिटी का इस खूबसूरत शहर हैदराबाद में उसकी कार्यकारिणी परिषद की बैठक के लिए स्वागत। सभी जुमला जीवियों के लिए : हमारी दम बिरयानी और ईरानी चाय का आनंद उठाना न भूलना।'

राज्य सरकार की कुछ अहम पहलों जैसे कि टी-हब 2.0, कलेश्वरम परियोजना, पुलिस कमान नियंत्रण इमारत और यदाद्री मंदिर की तस्वीरें साझा करते हुए उन्होंने नेताओं से इन स्थानों पर जाने, जानकारियां लेने और अपने-अपने राज्यों में इन्हें लागू करने की कोशिश करने को कहा।

Welcome the WhatsApp University for its executive council meeting to the beautiful city of Hyderabad

To all the Jhumla Jeevis;



Don’t forget to enjoy our & ☕️ #TelanganaThePowerhouse