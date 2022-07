5000 फीट की ऊंचाई पर स्पाइस जेट के विमान से निकला धुआं, इमरजेंसी लैंडिंग

नई दिल्ली। दिल्ली से जा रहे स्पाइसजेट के विमान की शनिवार को कराई गई। 5000 फीट की ऊंचाई पर विमान से धुआं निकलने पर पायलट ने विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई। विमान में सवार सभी यात्री सुरक्षित है।

स्पाइस जेट के प्रवक्ता ने कहा कि स्पाइसजेट के प्रवक्ता ने कहा कि सभी यात्रियों को दिल्ली हवाईअड्डे पर सुरक्षित उतार लिया गया है।

