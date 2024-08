Kolkata Rape Murder Case : पॉलीग्राफ टेस्ट, CBI पूछताछ और रेड, क्या 2 हफ्ते बाद सामने आ पाएगा डॉक्टर की हत्या का सच?

4 more cases filed against former PM Sheikh Hasina : बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके पूर्व कैबिनेट सहयोगियों के खिलाफ हत्या के कम से कम 4 और मामले दर्ज किए गए हैं। 2010 में बांग्लादेश राइफल्स (बीडीआर) के एक अधिकारी अब्दुर रहीम की मौत के मामले में शेख हसीना, बांग्लादेश सीमारक्षक बल (बीजीबी) के पूर्व निदेशक जनरल अजीज अहमद व 11 अन्य के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया।