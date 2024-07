केंद्रीय बजट 2024 के प्रमुख बिंदु...

Jain community is angry with the sacrifice of animals : झारखंड के मधुबन जिले में जैनों के पवित्र तीर्थ स्थल श्री सम्मेद शिखरजी में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा 4 पशुओं की बलि दी गई। तीर्थराज पर बलि जैसे हिंसक कार्य को लेकर जैन समाज में आक्रोश है। उल्‍लेखनीय है कि सोरेन और उनकी पत्‍नी कल्पना ने राज्य में शांति और आने वाले चुनाव में जीत दर्ज कराने को लेकर यहां पूजा की थी।